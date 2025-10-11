Экономика под 17%. ЦБ ищет баланс между инфляцией и ростом

https://1prime.ru/20251011/leron-863332907.html

МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Высокая ставка Банка России сегодня стала символом всей экономической дискуссии по поводу ценовой стабильности и потребности страны в росте. Регулятор сознательно удерживает жесткие условия, видя в этом не догму, а вынужденную меру для стабилизации инфляции и ожиданий. Здесь важно подчеркнуть, что инфляционное давление остаётся устойчивым, и его природа уже давно вышла за рамки разовых факторов.По оценке ЦБ, возврат к целевым 4% возможен лишь к 2026 году, тогда как в 2025-м инфляция, по прогнозу, останется на уровне 6–7%. Именно поэтому ставка сохраняется на двузначных уровнях — 17% годовых на текущий момент. Высокая ключевая ставка — это не только инструмент охлаждения спроса, но и сигнал рынку, что преждевременное смягчение может обнулить эффект и вернуть инфляцию на траекторию ускорения.Дорогие деньги как плата за порядокСегодня ЦБ действует в сложной среде, где риски перегрева сочетаются с внутренним давлением федерального бюджета и ростом издержек бизнеса. Устойчиво высокие зарплаты при дефиците кадров, активные госрасходы, слабая реакция предложения на растущий спрос — всё это подпитывает инфляцию, не давая ей быстро замедлиться. В этих условиях регулятор предпочитает "пережестить", чем "недожать". По сути, ставка стала своеобразным якорем доверия: она ограничивает приток лишней ликвидности, укрепляет рубль и снижает вероятность резких скачков цен.Однако в экономике нет бесплатных решений. Высокие ставки неизбежно охлаждают кредитование, снижают активность бизнеса и тормозят инвестиции. По данным ЦБ, в первой половине 2025 года субъектам МСП было выдано кредитов на 21,4% меньше, чем годом ранее. За тот же период ипотечных кредитов было предоставлено на 48,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. За 9 месяцев 2025 года падение по выдачам ипотечных кредитов составило 33%. В целом банки начали ужесточать требования к заёмщикам.Это цена, которую экономика платит за снижение инфляционных рисков. Вопрос лишь в том, насколько долго общество и бизнес готовы выдерживать режим "дорогих" денег ради долгосрочной стабильности. И здесь возникает следующая дилемма — как балансировать между макроэкономической дисциплиной и необходимостью не задушить рост, на котором держится будущее экономики.Цена процента: между стабилизацией и стагнациейВысокие ставки уже ощутимо перестраивают экономику: компании пересматривают инвестиционные планы, а население — финансовое поведение. Кредит становится не столько инструментом развития, сколько роскошью, доступной лишь тем, кто может позволить себе долгосрочную нагрузку. Особенно чувствителен к этому малый и средний бизнес: для многих предприятий по разным отраслям стоимость заимствований превысила в среднем 22% годовых. В результате часть компаний откладывает инвестиционные проекты, а часть переходит в режим минимальных затрат, сокращая оборотный капитал и набор персонала. Это неизбежно сдерживает деловую активность и замедляет рост производственного сектора.Параллельно усиливается так называемый "сберегательный сдвиг". По данным Агентства по страхованию вкладов, в первом полугодии 2025 года вклады населения составили 59,8 трлн рублей, увеличившись на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Граждане фиксируют доходность, выбирая гарантированный процент вместо потребления и кредитов. С одной стороны, это помогает охлаждать инфляцию, снижая избыточный спрос, но с другой — вымывает ликвидность из реального сектора и ослабляет внутренний рынок, на котором держатся торговля, услуги и малое производство.Следует отметить, что такое перераспределение финансовых потоков создаёт двойственный эффект. В краткосрочной перспективе оно укрепляет монетарную стабильность, но в долгосрочной — "подтачивает" инвестиционную базу. Экономика начинает терять "кислород" для роста, когда стоимость капитала становится барьером, а не мотивацией. Поэтому ключевая задача сегодня — не просто удержать инфляцию под контролем, а выстроить систему, где "дорогие" деньги не превращаются в тормоз развития экономики. И именно здесь встаёт вопрос: какие инструменты способны сохранить ценовую устойчивость, не блокируя при этом инвестиционный импульс?Баланс на тонкой граниКогда экономика живёт в условиях дорогого кредита, поиск альтернативы становится вопросом не идеологии, а выживания. Очевидно, что снижать ставку "вслепую" опасно — инфляция ещё не укрощена. Но столь же очевидно и другое: удержание жёстких условий надолго может подорвать инвестиционный цикл. Поэтому сегодня главная задача денежно-кредитной политики — не резкое смягчение, а умное перераспределение стимулов, которое позволит поддерживать рост, не нарушая ценовую стабильность.Здесь стоит обратить внимание на то, что сам Банк России постепенно выстраивает более гибкий контур. Помимо базовой ставки всё чаще используются адресные механизмы: целевые программы льготного кредитования, субсидирование процентных ставок, проектное финансирование через ВЭБ и институты развития. Эти инструменты не разгоняют инфляцию напрямую, но дают "кислород" тем секторам, которые являются стратегическими для экономики: промышленности, АПК, логистике, IT. Такой подход формирует своего рода "второй слой монетарной политики": общий контур остаётся жёстким, но для приоритетных отраслей создаются окна возможностей.Необходимо также учитывать роль бюджета как компенсационного механизма. В условиях высокой ставки именно фискальная политика может выполнять функцию стабилизатора — через госинвестиции, инфраструктурные проекты и поддержку экспортно ориентированных производств. В совокупности это выстраивает новую архитектуру роста: ставка сдерживает инфляцию, а адресное стимулирование не даёт экономике погрузиться в стагнацию. Такой баланс требует высокой координации между Минфином и ЦБ и, по сути, превращает монетарную политику из "тормоза" в инструмент тонкой настройки.Однако ключ к успеху находится не только в госпрограммах и субсидиях, но и в доверии. Бизнес инвестирует, когда видит предсказуемость правил и горизонтов. Поэтому важнейший элемент баланса — это стабильные ожидания. Бизнесу необходимо понимание, что политика ЦБ последовательна, что ставка снижается не ситуативно, а по мере устойчивого замедления инфляции. Именно такой подход позволяет сохранить макроэкономическую дисциплину, не блокируя рост и создавая условия для его возвращения на здоровую траекторию.Монетарная политика будущего: меньше реакции, больше стратегииВ ближайшие годы стратегия денежно-кредитной политики России должна выйти за рамки линейного противостояния "инфляция против роста". Настало время сформировать новую модель — инфляционно-инвестиционного баланса, где ставка становится не тормозом, а инструментом доверия, предсказуемости и долгосрочного развития. Речь идёт о переходе от реактивной политики к проактивной: ЦБ должен не только гасить колебания, но и задавать стабильный горизонт для бизнеса и инвесторов.Ключом к этой модели является структурная трансформация рынка капитала. Россия нуждается в глубоком внутреннем финансовом рынке, который способен заменить внешние источники фондирования и дать компаниям "длинные" рублёвые деньги. Это означает развитие облигационного сегмента, института инвестиционных фондов, страхового капитала, корпоративных пенсионных накоплений. Чем больше "длинных" денег внутри страны, тем меньше зависимость от ключевой ставки как единственного инструмента регулирования. Такая архитектура способна снизить волатильность, не подрывая антиинфляционные ориентиры.Следует подчеркнуть, что долгосрочная устойчивость невозможна без согласованности денежной и бюджетной политики. Высокие госрасходы и мягкий фискальный курс при жёстких монетарных условиях создают внутреннее противоречие, которое обнуляет эффект обоих направлений. Поэтому стратегия ЦБ должна строиться на партнёрстве с правительством: единые цели по инвестиционному росту, но с чёткими ограничениями по инфляции. Такой "фискально-монетарный дуэт" уже применяют ведущие экономики Азии, формируя устойчивый рост без потери ценовой стабильности.И наконец, главный принцип будущей политики — предсказуемость как капитал. Экономика растёт там, где предприниматели понимают правила игры на годы вперёд. Жёсткость может быть оправданной, но только если она сопровождается ясной логикой и открытой коммуникацией. Россия способна построить денежно-кредитную систему нового типа: дисциплинированную, но гибкую; строгую к инфляции, но открытую к инвестициям. Только такая стратегия позволит совместить доверие, рост и устойчивость и превратить ставку не в символ ограничения, а в инструмент созидательного развития экономики.Автор - Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук

