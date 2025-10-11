https://1prime.ru/20251011/machado-863399201.html

Мачадо посвятит Нобелевскую премию мира Трампу

2025-10-11T01:30+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863399201.jpg?1760135425

МЕХИКО, 11 окт - ПРАЙМ. Проходящая по уголовному делу и не появляющаяся на публике лидер несистемной венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом Нобелевской премии мира, попыталась заручиться политической поддержкой президента США Дональда Трампа, посвятив свою награду ему. Ранее в пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что премия мира 2025 года присуждена Мачадо с формулировкой "за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Трамп также был номинирован, но награды не получил, в Белом доме уже заявили, что политика для Нобелевского комитета важнее самого мира. Решение присудить награду Мачадо было принято на фоне давления на Венесуэлу Соединенных Штатов, ранее отправивших к берегам республики военные корабли, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключала возможности военной операции в Венесуэле под предлогом борьбы с наркотрафиком, а генпрокурор США Пэм Бонди заявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. "Сегодня как никогда мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические нации мира как на наших главных союзников для достижения свободы и демократии", - написала Мачадо в соцсети Х. Она добавила, что посвящает награду "страдающему" народу Венесуэлы и "президенту Трампу - за его решающую поддержку нашего дела", выразив уверенность, что венесуэльская оппозиция якобы находится "на пороге победы". Власти Венесуэлы решение Нобелевского комитета не комментировали. Депутат правящего блока Венесуэлы Хильберто Хименес заявил РИА Новости, что присуждение Нобелевской премии мира 2025 года венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо демонстрирует, что эта награда является политическим инструментом. Отвечая ранее на вопрос о том, достоин ли премии номинировавшийся, но не получивший награду Трамп, президент РФ Владимир Путин сказал, что решать это не ему, но отметил, что Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не сделал, что нанесло авторитету награды огромный ущерб. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что РФ на фоне ударов США против судов у побережья Венесуэлы выражает "полную поддержку и солидарность" с народом и правительством латиноамериканской страны. Оппозиционерка Мачадо, которой власти Венесуэлы запретили занимать государственные должности до 2030 года, возглавляла предвыборную кампанию кандидата Эдмундо Гонсалеса, ставшего в ее отсутствие основным соперником действующего правительства на президентских выборах 2024 года. После дня голосования она перестала появляться на публике на фоне заявлений о ее ответственности за беспорядки и, по неподтвержденным данным, скрывалась в одном из дипломатических представительств в Каракасе. Власти Венесуэлы заявляли, что она находится в Испании. В 2015 году Мачадо была лишена депутатских полномочий по делу о коррупции. Тем не менее, она победила в праймериз своего движения в октябре 2023 года и сменила самопровозглашенного экс-президента Хуана Гуаидо как лидер антиправительственного движения. Ее политические амбиции, невзирая на правовые запреты на родине, как и в случае с Гуаидо, поддерживает ряд западных стран.

2025

