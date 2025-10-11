Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Махачкале при взрыве газа пострадали два человека - 11.10.2025
В Махачкале при взрыве газа пострадали два человека
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану. | 11.10.2025, ПРАЙМ
МАХАЧКАЛА, 11 окт - ПРАЙМ. Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о том, что в Махачкале по улице Космодромная, дом 30 произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии к месту пожарного подразделения установлено, что в двухэтажном частном жилом доме, по предварительной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения пострадали два человека", - говорится в сообщении на сайте главка. По данным министерства, пострадавших - мужчин 1983 и 1996 годов рождения - доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Александра Вишневского в состоянии средней и тяжелой степеней тяжести. Разрушений нет, заключило ГУ МЧС.
20:03 11.10.2025
 
В Махачкале при взрыве газа пострадали два человека

Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 11 окт - ПРАЙМ. Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в Махачкале по улице Космодромная, дом 30 произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии к месту пожарного подразделения установлено, что в двухэтажном частном жилом доме, по предварительной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения пострадали два человека", - говорится в сообщении на сайте главка.
По данным министерства, пострадавших - мужчин 1983 и 1996 годов рождения - доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Александра Вишневского в состоянии средней и тяжелой степеней тяжести.
Разрушений нет, заключило ГУ МЧС.
