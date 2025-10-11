https://1prime.ru/20251011/makhachkala-863415603.html
В Махачкале при взрыве газа пострадали два человека
В Махачкале при взрыве газа пострадали два человека
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану. | 11.10.2025, ПРАЙМ
МАХАЧКАЛА, 11 окт - ПРАЙМ. Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о том, что в Махачкале по улице Космодромная, дом 30 произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии к месту пожарного подразделения установлено, что в двухэтажном частном жилом доме, по предварительной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения пострадали два человека", - говорится в сообщении на сайте главка. По данным министерства, пострадавших - мужчин 1983 и 1996 годов рождения - доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Александра Вишневского в состоянии средней и тяжелой степеней тяжести. Разрушений нет, заключило ГУ МЧС.
