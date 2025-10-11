https://1prime.ru/20251011/makron-863416251.html
"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
франсуа байру
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В Париже прошла массовая акция с требованием отставки президента Эммануэля Макрона, сообщил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Невероятное количество флагов развевается над Парижем: тысячи и тысячи жителей Франции скандируют “Макрон, уходи!”", — написал он, опубликовав видео с демонстрации.Накануне правительство Франции сообщило, что Макрон вновь назначил бывшего министра обороны Себастьяна Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать новый кабинет.Лекорню подал в отставку 6 октября, проведя на посту премьера всего 27 дней. После этого он заявил, что выполнит поручение президента по проведению финальных консультаций с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать правительство.Французские СМИ отмечали, что отставка Лекорню спровоцировала в стране беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона в 2022 году Франция уже сменила пять премьер-министров. Его предшественник Франсуа Байру покинул пост после вотума недоверия из-за предложенных мер жесткой экономии.
