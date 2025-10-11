Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проект о равном доступе к маркетплейсам могут внести в ГД в осеннюю сессию - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251011/marketplace-863403004.html
Проект о равном доступе к маркетплейсам могут внести в ГД в осеннюю сессию
Проект о равном доступе к маркетплейсам могут внести в ГД в осеннюю сессию - 11.10.2025, ПРАЙМ
Проект о равном доступе к маркетплейсам могут внести в ГД в осеннюю сессию
Законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех его партнеров и пользователей, в том числе единой цены на товары вне зависимости от выбора... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T08:27+0300
2025-10-11T08:27+0300
экономика
финансы
россия
анатолий аксаков
госдума
совет федерации
маркетплейсы
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех его партнеров и пользователей, в том числе единой цены на товары вне зависимости от выбора способа оплаты может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Совет Федерации ранее на этой неделе рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа. "Если Совет Федерации предлагает, то может поступить", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, может ли соответствующий законопроект поступить в Госдуму в осеннюю сессию. "Я пока не готов подтвердить, поддержим ли мы это предложение, нужно провести дискуссию, посмотреть за и против, после этого определимся", - добавил депутат. Аксаков подчеркнул, что маркетплейсы также высказывали свою позицию и они против таких нововведений. "А банки считают, что это конкурентное преимущество… маркетплейсы работают в нездоровых условиях, они создают там для себя более благоприятные условия, создают банки и соответственно переманивают себе клиентов благодаря эксклюзивным условиям", - подчеркнул Аксаков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_43f9f41c8dca1ccda79003dd9ce30c0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, анатолий аксаков, госдума, совет федерации, маркетплейсы
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума, Совет Федерации, маркетплейсы
08:27 11.10.2025
 
Проект о равном доступе к маркетплейсам могут внести в ГД в осеннюю сессию

Аксаков: в ГД осенью могут внести законопроект о равном доступе к маркетплейсам

Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех его партнеров и пользователей, в том числе единой цены на товары вне зависимости от выбора способа оплаты может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Совет Федерации ранее на этой неделе рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
"Если Совет Федерации предлагает, то может поступить", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, может ли соответствующий законопроект поступить в Госдуму в осеннюю сессию.
"Я пока не готов подтвердить, поддержим ли мы это предложение, нужно провести дискуссию, посмотреть за и против, после этого определимся", - добавил депутат.
Аксаков подчеркнул, что маркетплейсы также высказывали свою позицию и они против таких нововведений.
"А банки считают, что это конкурентное преимущество… маркетплейсы работают в нездоровых условиях, они создают там для себя более благоприятные условия, создают банки и соответственно переманивают себе клиентов благодаря эксклюзивным условиям", - подчеркнул Аксаков.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАнатолий АксаковГосдумаСовет Федерациимаркетплейсы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала