Проект о равном доступе к маркетплейсам могут внести в ГД в осеннюю сессию

2025-10-11T08:27+0300
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех его партнеров и пользователей, в том числе единой цены на товары вне зависимости от выбора способа оплаты может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Совет Федерации ранее на этой неделе рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа. "Если Совет Федерации предлагает, то может поступить", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, может ли соответствующий законопроект поступить в Госдуму в осеннюю сессию. "Я пока не готов подтвердить, поддержим ли мы это предложение, нужно провести дискуссию, посмотреть за и против, после этого определимся", - добавил депутат. Аксаков подчеркнул, что маркетплейсы также высказывали свою позицию и они против таких нововведений. "А банки считают, что это конкурентное преимущество… маркетплейсы работают в нездоровых условиях, они создают там для себя более благоприятные условия, создают банки и соответственно переманивают себе клиентов благодаря эксклюзивным условиям", - подчеркнул Аксаков.
