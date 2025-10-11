https://1prime.ru/20251011/marketplace-863403004.html

Проект о равном доступе к маркетплейсам могут внести в ГД в осеннюю сессию

Проект о равном доступе к маркетплейсам могут внести в ГД в осеннюю сессию - 11.10.2025, ПРАЙМ

Проект о равном доступе к маркетплейсам могут внести в ГД в осеннюю сессию

Законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех его партнеров и пользователей, в том числе единой цены на товары вне зависимости от выбора... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T08:27+0300

2025-10-11T08:27+0300

2025-10-11T08:27+0300

экономика

финансы

россия

анатолий аксаков

госдума

совет федерации

маркетплейсы

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех его партнеров и пользователей, в том числе единой цены на товары вне зависимости от выбора способа оплаты может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Совет Федерации ранее на этой неделе рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа. "Если Совет Федерации предлагает, то может поступить", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, может ли соответствующий законопроект поступить в Госдуму в осеннюю сессию. "Я пока не готов подтвердить, поддержим ли мы это предложение, нужно провести дискуссию, посмотреть за и против, после этого определимся", - добавил депутат. Аксаков подчеркнул, что маркетплейсы также высказывали свою позицию и они против таких нововведений. "А банки считают, что это конкурентное преимущество… маркетплейсы работают в нездоровых условиях, они создают там для себя более благоприятные условия, создают банки и соответственно переманивают себе клиентов благодаря эксклюзивным условиям", - подчеркнул Аксаков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, анатолий аксаков, госдума, совет федерации, маркетплейсы