В СФ предложили увеличить не облагаемую налогом матпомощь от работодателя - 11.10.2025
В СФ предложили увеличить не облагаемую налогом матпомощь от работодателя
В СФ предложили увеличить не облагаемую налогом матпомощь от работодателя - 11.10.2025, ПРАЙМ
В СФ предложили увеличить не облагаемую налогом матпомощь от работодателя
Сенатор Айрат Гибатдинов разработал и направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается увеличить с 4 тысяч до 80 тысяч рублей материальную помощь от работодателя, не облагаемую налогами и страховыми взносами
2025-10-11T08:21+0300
2025-10-11T08:21+0300
общество
россия
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал и направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается увеличить с 4 тысяч до 80 тысяч рублей материальную помощь от работодателя, не облагаемую налогами и страховыми взносами, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается увеличить размер доходов, не подлежащих налогообложению и обложению страховыми взносами с 4 тысяч рублей до 80 тысяч…. (рублей - ред.). В указанные доходы, в том числе, входит сумма материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту", - говорится в пояснительной записке к инициативе, текст которой также имеется в распоряжении агентства. Сенатор также отметил, что указанная сумма увеличивалась лишь в 2005 году, когда МРОТ составлял 800 рублей. Таким образом, подчеркивается в документе, сумма выплат составляла 5 МРОТ. "С 1 января 2026 года указанная сумма будет составлять лишь 15% МРОТ. Положениями законопроекта предлагается увеличить указанную сумму до 3 МРОТ с 1 января 2026 года", - добавил автор законопроекта.
Общество , РОССИЯ, Совет Федерации
08:21 11.10.2025
 
В СФ предложили увеличить не облагаемую налогом матпомощь от работодателя

В СФ предложили увеличить в 20 раз не облагаемую налогом матпомощь от работодателя

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал и направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается увеличить с 4 тысяч до 80 тысяч рублей материальную помощь от работодателя, не облагаемую налогами и страховыми взносами, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается увеличить размер доходов, не подлежащих налогообложению и обложению страховыми взносами с 4 тысяч рублей до 80 тысяч…. (рублей - ред.). В указанные доходы, в том числе, входит сумма материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту", - говорится в пояснительной записке к инициативе, текст которой также имеется в распоряжении агентства.
Сенатор также отметил, что указанная сумма увеличивалась лишь в 2005 году, когда МРОТ составлял 800 рублей. Таким образом, подчеркивается в документе, сумма выплат составляла 5 МРОТ.
"С 1 января 2026 года указанная сумма будет составлять лишь 15% МРОТ. Положениями законопроекта предлагается увеличить указанную сумму до 3 МРОТ с 1 января 2026 года", - добавил автор законопроекта.
 
