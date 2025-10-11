Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-11T18:39+0300
2025-10-11T18:39+0300
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. БРИКС вызывает большой интерес на Маврикии, учитывая связи островной страны с Индией, вопрос сближения с объединением зависит от властей государства, рассказала посол РФ Ирада Зейналова. "Поскольку главный торговый и этнически близкий партнёр для Маврикия - это Индия, конечно, они смотрят за БРИКС, ужасно интересуются", - сказала она в эфире радио Sputnik. Как отметила дипломат, оценка целесообразности вступления в БРИКС - дело самих властей Маврикия. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.​ БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
18:39 11.10.2025
 
Посол России рассказала о интересе Маврикия к БРИКС

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. БРИКС вызывает большой интерес на Маврикии, учитывая связи островной страны с Индией, вопрос сближения с объединением зависит от властей государства, рассказала посол РФ Ирада Зейналова.
"Поскольку главный торговый и этнически близкий партнёр для Маврикия - это Индия, конечно, они смотрят за БРИКС, ужасно интересуются", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Как отметила дипломат, оценка целесообразности вступления в БРИКС - дело самих властей Маврикия.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.​ БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Путин оценил страны-партнеров по ШОС и БРИКС
2 октября, 19:58
 
