Посол России рассказала о интересе Маврикия к БРИКС

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. БРИКС вызывает большой интерес на Маврикии, учитывая связи островной страны с Индией, вопрос сближения с объединением зависит от властей государства, рассказала посол РФ Ирада Зейналова. "Поскольку главный торговый и этнически близкий партнёр для Маврикия - это Индия, конечно, они смотрят за БРИКС, ужасно интересуются", - сказала она в эфире радио Sputnik. Как отметила дипломат, оценка целесообразности вступления в БРИКС - дело самих властей Маврикия. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.​ БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

