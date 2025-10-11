В Севастополе опровергли сообщения о массовом загрязнении пляжей мазутом
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - ПРАЙМ. Массового загрязнения мазутом пляжей в Севастополе нет, сообщения об этом являются вбросами и дезинформацией, есть точечное загрязнение береговой линии, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"На нескольких пляжах Северной стороны обнаружены точечные пятна мазута... ЦИПсО (центры информационно-психологических операций Украины – ред.) уже активно вбрасывают дезинформацию о якобы массовых загрязнениях нефтепродуктами береговой линии. Подчеркиваю: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей", - написал губернатор в своем канале в MAX.
Власти получают помощь ученых, отметил он, моделирование показывает, что ещё существует вероятность небольших очаговых выбросов мелких фракций в районе пляжей Северной стороны Севастополя. Для оперативного сбора любых возможных отходов установлены две лодки на пляжах "Любимовка-1" и "Любимовка-2". Ситуацию постоянно мониторят Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Севприроднадзор и МЧС по Севастополю, отметил Развожаев.
Губернатор призвал сообщать обнаруженных пятнах мазута или загрязнении морской фауны и птиц по номеру 112.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.