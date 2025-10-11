Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мосгаз" открыл виртуальный музей в честь юбилея - 11.10.2025
"Мосгаз" открыл виртуальный музей в честь юбилея
"Мосгаз" открыл виртуальный музей в честь юбилея - 11.10.2025
"Мосгаз" открыл виртуальный музей в честь юбилея
АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания открыло виртуальный музей, посвященный развитию газотранспортной отрасли в Москве
2025-10-11T13:19+0300
2025-10-11T13:19+0300
энергетика
россия
москва
мосгаз
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409475_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_40082abd06542ee1b1afe2e9032d8b15.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания открыло виртуальный музей, посвященный развитию газотранспортной отрасли в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания газового хозяйства Москвы открыло виртуальный музей. Он рассказывает о становлении и развитии газотранспортной отрасли в городе, о внесших в нее вклад людях и предметах, которые на протяжении полутора веков сопровождали газовиков в их работе", - говорится в сообщении. Отмечается, что описания экспонатов виртуальных музеев составляли как профессиональные историки, так и ветераны городского хозяйства столицы, рассказавшие о нюансах своей работы. Экспозиция представлена в виде интерактивной карты со схематичными изображениями первых газгольдеров, центрального офиса "Мосгаза", исторических газовых фонарей, жилых домов, мемориала "Вечный огонь" и подземного газопровода, добавляется в сообщении на сайте.
москва
россия, москва, мосгаз, газ
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Мосгаз, Газ
13:19 11.10.2025
 
"Мосгаз" открыл виртуальный музей в честь юбилея

В Москве открыли виртуальный музей о газотранспортной отрасли в честь 160-летия "Мосгаза"

Работник "Мосгаза"
Работник Мосгаза
Работник "Мосгаза". Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания открыло виртуальный музей, посвященный развитию газотранспортной отрасли в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания газового хозяйства Москвы открыло виртуальный музей. Он рассказывает о становлении и развитии газотранспортной отрасли в городе, о внесших в нее вклад людях и предметах, которые на протяжении полутора веков сопровождали газовиков в их работе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что описания экспонатов виртуальных музеев составляли как профессиональные историки, так и ветераны городского хозяйства столицы, рассказавшие о нюансах своей работы.
Экспозиция представлена в виде интерактивной карты со схематичными изображениями первых газгольдеров, центрального офиса "Мосгаза", исторических газовых фонарей, жилых домов, мемориала "Вечный огонь" и подземного газопровода, добавляется в сообщении на сайте.
 
ЭнергетикаРОССИЯМОСКВАМосгазГаз
 
 
