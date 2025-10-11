"Мосгаз" открыл виртуальный музей в честь юбилея

https://1prime.ru/20251011/mosgaz-863409641.html

энергетика

россия

москва

мосгаз

газ

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания открыло виртуальный музей, посвященный развитию газотранспортной отрасли в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания газового хозяйства Москвы открыло виртуальный музей. Он рассказывает о становлении и развитии газотранспортной отрасли в городе, о внесших в нее вклад людях и предметах, которые на протяжении полутора веков сопровождали газовиков в их работе", - говорится в сообщении. Отмечается, что описания экспонатов виртуальных музеев составляли как профессиональные историки, так и ветераны городского хозяйства столицы, рассказавшие о нюансах своей работы. Экспозиция представлена в виде интерактивной карты со схематичными изображениями первых газгольдеров, центрального офиса "Мосгаза", исторических газовых фонарей, жилых домов, мемориала "Вечный огонь" и подземного газопровода, добавляется в сообщении на сайте.

москва

россия, москва, мосгаз, газ