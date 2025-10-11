https://1prime.ru/20251011/moshenniki-863404908.html
Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ
Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ - 11.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов,... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T09:35+0300
2025-10-11T09:35+0300
2025-10-11T09:35+0300
технологии
лаборатория касперского
мошенники
кибермошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c4df3d0fd1078694030f0bebf6304ec7.jpg
СИРИУС, 11 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов, страниц, писем, однако им активно пользуются и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов. "Злоумышленники применяют искусственный интеллект, например, для автоматической генерации фишинговых страниц, сайтов. Сейчас атакующим проще создавать фишинговый контент с помощью искусственного интеллекта. Однако ИИ активно используют и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз", - сказал он на полях форума Finopolis. Он отметил, что использование ИИ упрощает работу аферистам, поскольку есть готовый инструмент, который позволяет злоумышленникам автоматически сформировать фишинговое письмо и фишинговый сайт. Технический директор "Лаборатории Касперского" показал и другу сторону использования искусственного интеллекта. "ИИ активно используют в своей работе и специалисты по информационной безопасности - в том числе для распознавания фишинговых страниц и писем. Так, например, технология оптического распознавания символов (OCR) позволяет обнаруживать вредоносный текст, спрятанный внутри изображений на фишинговых сайтах", - подчеркнул собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250909/moshenniki-861994780.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_ad7fe28f63b7db58d9e1c24488f74ab2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лаборатория касперского, мошенники, кибермошенники
Технологии, Лаборатория Касперского, МОШЕННИКИ, кибермошенники
Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ
"Лаборатория Касперского": мошенники используют ИИ для генерации фишинговых страниц
СИРИУС, 11 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов, страниц, писем, однако им активно пользуются и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.
"Злоумышленники применяют искусственный интеллект, например, для автоматической генерации фишинговых страниц, сайтов. Сейчас атакующим проще создавать фишинговый контент с помощью искусственного интеллекта. Однако ИИ активно используют и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз", - сказал он на полях форума Finopolis.
Он отметил, что использование ИИ упрощает работу аферистам, поскольку есть готовый инструмент, который позволяет злоумышленникам автоматически сформировать фишинговое письмо и фишинговый сайт.
Технический директор "Лаборатории Касперского
" показал и другу сторону использования искусственного интеллекта.
"ИИ активно используют в своей работе и специалисты по информационной безопасности - в том числе для распознавания фишинговых страниц и писем. Так, например, технология оптического распознавания символов (OCR) позволяет обнаруживать вредоносный текст, спрятанный внутри изображений на фишинговых сайтах", - подчеркнул собеседник агентства.
МВД предупредило о мошенниках, убеждающих жертву установить вредоносное ПО