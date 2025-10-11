https://1prime.ru/20251011/moshenniki-863404908.html

Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ

Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ - 11.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов,... | 11.10.2025, ПРАЙМ

СИРИУС, 11 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов, страниц, писем, однако им активно пользуются и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов. "Злоумышленники применяют искусственный интеллект, например, для автоматической генерации фишинговых страниц, сайтов. Сейчас атакующим проще создавать фишинговый контент с помощью искусственного интеллекта. Однако ИИ активно используют и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз", - сказал он на полях форума Finopolis. Он отметил, что использование ИИ упрощает работу аферистам, поскольку есть готовый инструмент, который позволяет злоумышленникам автоматически сформировать фишинговое письмо и фишинговый сайт. Технический директор "Лаборатории Касперского" показал и другу сторону использования искусственного интеллекта. "ИИ активно используют в своей работе и специалисты по информационной безопасности - в том числе для распознавания фишинговых страниц и писем. Так, например, технология оптического распознавания символов (OCR) позволяет обнаруживать вредоносный текст, спрятанный внутри изображений на фишинговых сайтах", - подчеркнул собеседник агентства.

