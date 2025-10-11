Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ - 11.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ
Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ - 11.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов,... | 11.10.2025, ПРАЙМ
СИРИУС, 11 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов, страниц, писем, однако им активно пользуются и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов. "Злоумышленники применяют искусственный интеллект, например, для автоматической генерации фишинговых страниц, сайтов. Сейчас атакующим проще создавать фишинговый контент с помощью искусственного интеллекта. Однако ИИ активно используют и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз", - сказал он на полях форума Finopolis. Он отметил, что использование ИИ упрощает работу аферистам, поскольку есть готовый инструмент, который позволяет злоумышленникам автоматически сформировать фишинговое письмо и фишинговый сайт. Технический директор "Лаборатории Касперского" показал и другу сторону использования искусственного интеллекта. "ИИ активно используют в своей работе и специалисты по информационной безопасности - в том числе для распознавания фишинговых страниц и писем. Так, например, технология оптического распознавания символов (OCR) позволяет обнаруживать вредоносный текст, спрятанный внутри изображений на фишинговых сайтах", - подчеркнул собеседник агентства.
09:35 11.10.2025
 
Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ

"Лаборатория Касперского": мошенники используют ИИ для генерации фишинговых страниц

СИРИУС, 11 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов, страниц, писем, однако им активно пользуются и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.
"Злоумышленники применяют искусственный интеллект, например, для автоматической генерации фишинговых страниц, сайтов. Сейчас атакующим проще создавать фишинговый контент с помощью искусственного интеллекта. Однако ИИ активно используют и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз", - сказал он на полях форума Finopolis.
Он отметил, что использование ИИ упрощает работу аферистам, поскольку есть готовый инструмент, который позволяет злоумышленникам автоматически сформировать фишинговое письмо и фишинговый сайт.
Технический директор "Лаборатории Касперского" показал и другу сторону использования искусственного интеллекта.
"ИИ активно используют в своей работе и специалисты по информационной безопасности - в том числе для распознавания фишинговых страниц и писем. Так, например, технология оптического распознавания символов (OCR) позволяет обнаруживать вредоносный текст, спрятанный внутри изображений на фишинговых сайтах", - подчеркнул собеседник агентства.
