"МТС банк" ожидает экономический эффект от внедрения ИИ - 11.10.2025, ПРАЙМ
"МТС банк" ожидает экономический эффект от внедрения ИИ
"МТС банк" ожидает экономический эффект от внедрения ИИ - 11.10.2025, ПРАЙМ
"МТС банк" ожидает экономический эффект от внедрения ИИ
"МТС банк" ожидает экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в размере более 2,5 миллиардов рублей на горизонте трех лет, говорится в... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T06:28+0300
2025-10-11T07:20+0300
технологии
финансы
экономика
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863401140.jpg?1760156454
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. "МТС банк" ожидает экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в размере более 2,5 миллиардов рублей на горизонте трех лет, говорится в релизе банка, который есть у РИА Новости. "В банке уже успешно применяются модели машинного обучения в таких направлениях, как риски и кредитный скоринг, повышение ценности клиента. ИИ-трансформация - это поэтапная реализация более 50 инициатив, которые представляют собой не просто набор кейсов применения ИИ, а станут полноформатной AI Native-моделью компании. Экономический эффект от такой трансформации может превысить 2,5 миллиарда рублей на горизонте трех лет", - говорится в релизе. Отмечается, что гиперперсонализация предложений клиентам - одно из главных направлений трансформации банка. В рамках пилота создается модель предпочтения и поведения клиента, которая позволит повысить отклики в 2-4 раза. Для клиента это будет означать упрощенную навигацию по сервисам банка и ускоренный доступ ко всем необходимым инструментам, уточняется в релизе. Кроме того, банк использует предиктивный подход для обслуживания, строит модели, которые предсказывают вопросы клиентов. "Сейчас таких сценариев 250, а экономия в 2025 году составила 500 миллионов рублей на сервисную часть и 200 миллионов рублей - на рисковую в рамках коллекшна и антифрода. На следующий год "МТС банк" закладывает автоматизацию выше 60% (сейчас 40%)", - уточняется в материалах. По данным банка, другая важная сфера ИИ-трансформации - ускорение создания банковских продуктов. "Так, внедрение искусственного интеллекта позволит вдвое сократить время на разработку и выход новых предложений, повысить производительность команд разработки на 10-15%, а также снизит число ошибок не менее чем на 20% благодаря автоматизированному аудиту кода", - говорится в релизе. С таким ИИ-ассистентом для разработчика (copilot) работает уже около 200 сотрудников. Ожидается, что в процессе автоматизации рутинных процессов ИИ-агенты смогут выполнять 40% операционных задач в банке, уточняется в материалах. Также в релизе говорится, что среди приоритетов ИИ-трансформации банка - формирование профильных компетенций у сотрудников для максимально быстрой и легкой адаптации к новым технологическим решениям. Для перехода к AI-Native модели банк сформировал отдельную команду, которая создает инкубатор для запуска инициатив в сфере искусственного интеллекта. Это позволяет быстрее оценивать различные практики на рынке и встраивать в свои процессы лучшие из них. "Интеграция ИИ в бизнес - обязательное условие роста любой высокотехнологичной компании. При том, что искусственный интеллект уже широко применяется в нашей ежедневной работе, AI-Native трансформация придаст этому процессу системность, позволит сосредоточиться на конкретных направлениях, а главное - поможет "перепрошить" ДНК-код корпоративной культуры", - отметил председатель правления "МТС банка" Эдуард Иссопов. По его словам, это повысит надежность и качество сервисов, а также создаст серьезный потенциал для роста бизнеса - например, сможет повысить число активных клиентов более чем на 20%.
технологии, финансы, мтс
Технологии, Финансы, Экономика, МТС
06:28 11.10.2025 (обновлено: 07:20 11.10.2025)
 
"МТС банк" ожидает экономический эффект от внедрения ИИ

"МТС банк" ожидает экономический эффект от внедрения ИИ в 2,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. "МТС банк" ожидает экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в размере более 2,5 миллиардов рублей на горизонте трех лет, говорится в релизе банка, который есть у РИА Новости.
"В банке уже успешно применяются модели машинного обучения в таких направлениях, как риски и кредитный скоринг, повышение ценности клиента. ИИ-трансформация - это поэтапная реализация более 50 инициатив, которые представляют собой не просто набор кейсов применения ИИ, а станут полноформатной AI Native-моделью компании. Экономический эффект от такой трансформации может превысить 2,5 миллиарда рублей на горизонте трех лет", - говорится в релизе.
Отмечается, что гиперперсонализация предложений клиентам - одно из главных направлений трансформации банка. В рамках пилота создается модель предпочтения и поведения клиента, которая позволит повысить отклики в 2-4 раза. Для клиента это будет означать упрощенную навигацию по сервисам банка и ускоренный доступ ко всем необходимым инструментам, уточняется в релизе.
Кроме того, банк использует предиктивный подход для обслуживания, строит модели, которые предсказывают вопросы клиентов. "Сейчас таких сценариев 250, а экономия в 2025 году составила 500 миллионов рублей на сервисную часть и 200 миллионов рублей - на рисковую в рамках коллекшна и антифрода. На следующий год "МТС банк" закладывает автоматизацию выше 60% (сейчас 40%)", - уточняется в материалах.
По данным банка, другая важная сфера ИИ-трансформации - ускорение создания банковских продуктов. "Так, внедрение искусственного интеллекта позволит вдвое сократить время на разработку и выход новых предложений, повысить производительность команд разработки на 10-15%, а также снизит число ошибок не менее чем на 20% благодаря автоматизированному аудиту кода", - говорится в релизе.
С таким ИИ-ассистентом для разработчика (copilot) работает уже около 200 сотрудников. Ожидается, что в процессе автоматизации рутинных процессов ИИ-агенты смогут выполнять 40% операционных задач в банке, уточняется в материалах.
Также в релизе говорится, что среди приоритетов ИИ-трансформации банка - формирование профильных компетенций у сотрудников для максимально быстрой и легкой адаптации к новым технологическим решениям.
Для перехода к AI-Native модели банк сформировал отдельную команду, которая создает инкубатор для запуска инициатив в сфере искусственного интеллекта. Это позволяет быстрее оценивать различные практики на рынке и встраивать в свои процессы лучшие из них.
"Интеграция ИИ в бизнес - обязательное условие роста любой высокотехнологичной компании. При том, что искусственный интеллект уже широко применяется в нашей ежедневной работе, AI-Native трансформация придаст этому процессу системность, позволит сосредоточиться на конкретных направлениях, а главное - поможет "перепрошить" ДНК-код корпоративной культуры", - отметил председатель правления "МТС банка" Эдуард Иссопов.
По его словам, это повысит надежность и качество сервисов, а также создаст серьезный потенциал для роста бизнеса - например, сможет повысить число активных клиентов более чем на 20%.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
