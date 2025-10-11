"МТС банк" ожидает экономический эффект от внедрения ИИ

https://1prime.ru/20251011/mts-863401140.html

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. "МТС банк" ожидает экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в размере более 2,5 миллиардов рублей на горизонте трех лет, говорится в релизе банка, который есть у РИА Новости. "В банке уже успешно применяются модели машинного обучения в таких направлениях, как риски и кредитный скоринг, повышение ценности клиента. ИИ-трансформация - это поэтапная реализация более 50 инициатив, которые представляют собой не просто набор кейсов применения ИИ, а станут полноформатной AI Native-моделью компании. Экономический эффект от такой трансформации может превысить 2,5 миллиарда рублей на горизонте трех лет", - говорится в релизе. Отмечается, что гиперперсонализация предложений клиентам - одно из главных направлений трансформации банка. В рамках пилота создается модель предпочтения и поведения клиента, которая позволит повысить отклики в 2-4 раза. Для клиента это будет означать упрощенную навигацию по сервисам банка и ускоренный доступ ко всем необходимым инструментам, уточняется в релизе. Кроме того, банк использует предиктивный подход для обслуживания, строит модели, которые предсказывают вопросы клиентов. "Сейчас таких сценариев 250, а экономия в 2025 году составила 500 миллионов рублей на сервисную часть и 200 миллионов рублей - на рисковую в рамках коллекшна и антифрода. На следующий год "МТС банк" закладывает автоматизацию выше 60% (сейчас 40%)", - уточняется в материалах. По данным банка, другая важная сфера ИИ-трансформации - ускорение создания банковских продуктов. "Так, внедрение искусственного интеллекта позволит вдвое сократить время на разработку и выход новых предложений, повысить производительность команд разработки на 10-15%, а также снизит число ошибок не менее чем на 20% благодаря автоматизированному аудиту кода", - говорится в релизе. С таким ИИ-ассистентом для разработчика (copilot) работает уже около 200 сотрудников. Ожидается, что в процессе автоматизации рутинных процессов ИИ-агенты смогут выполнять 40% операционных задач в банке, уточняется в материалах. Также в релизе говорится, что среди приоритетов ИИ-трансформации банка - формирование профильных компетенций у сотрудников для максимально быстрой и легкой адаптации к новым технологическим решениям. Для перехода к AI-Native модели банк сформировал отдельную команду, которая создает инкубатор для запуска инициатив в сфере искусственного интеллекта. Это позволяет быстрее оценивать различные практики на рынке и встраивать в свои процессы лучшие из них. "Интеграция ИИ в бизнес - обязательное условие роста любой высокотехнологичной компании. При том, что искусственный интеллект уже широко применяется в нашей ежедневной работе, AI-Native трансформация придаст этому процессу системность, позволит сосредоточиться на конкретных направлениях, а главное - поможет "перепрошить" ДНК-код корпоративной культуры", - отметил председатель правления "МТС банка" Эдуард Иссопов. По его словам, это повысит надежность и качество сервисов, а также создаст серьезный потенциал для роста бизнеса - например, сможет повысить число активных клиентов более чем на 20%.

