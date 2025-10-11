Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО захватить Калининград - 11.10.2025
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО захватить Калининград
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО захватить Калининград - 11.10.2025, ПРАЙМ
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО захватить Калининград
Заявления генералов НАТО о возможности захвата Калининграда не имеют смысла, поскольку альянс не располагает достаточной численностью войск для проведения... | 11.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Заявления генералов НАТО о возможности захвата Калининграда не имеют смысла, поскольку альянс не располагает достаточной численностью войск для проведения наступательных операций, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. "НАТО не может проводить наступательные операции. У альянса просто нет для этого войск. Недавно генерал Кристофер Донахью (командующий сухопутными войсками НАТО. — Прим. ред.) заявил, что НАТО может быстро захватить Калининград. Но вы не можете, генерал. Калининград окружен не НАТО, а Прибалтикой и частью Польши. И развернутых там войск недостаточно, чтобы что-то сделать с Калининградом, который является частью России", — сказал Риттер.По его оценке, названный выше генерал не проживет и более часа после начала операции альянса по захвату Калининграда. "Россия уничтожит командный пункт, где должен будет находиться генерал Донахью. Они убьют его, они убьют всех командиров НАТО", — подчеркнул аналитик.В июле генерал Донахью заявил, что НАТО разработала план по ослаблению оборонительного потенциала российский сил в Калининграде. По его словам, страны-члены альянса реализуют стратегию "линии сдерживания на восточном фланге", предусматривающую укрепление наземных сил и развитие сотрудничества между военной сферой и промышленностью в рамках НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. Блок расширяет инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Российское руководство неоднократно выражало обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса на европейском континенте. В МИД заявляли об открытости к диалогу с блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
05:57 11.10.2025 (обновлено: 05:58 11.10.2025)
 
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО захватить Калининград

Риттер: у НАТО не хватает войск для наступательных операций

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Заявления генералов НАТО о возможности захвата Калининграда не имеют смысла, поскольку альянс не располагает достаточной численностью войск для проведения наступательных операций, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"НАТО не может проводить наступательные операции. У альянса просто нет для этого войск. Недавно генерал Кристофер Донахью (командующий сухопутными войсками НАТО. — Прим. ред.) заявил, что НАТО может быстро захватить Калининград. Но вы не можете, генерал. Калининград окружен не НАТО, а Прибалтикой и частью Польши. И развернутых там войск недостаточно, чтобы что-то сделать с Калининградом, который является частью России", — сказал Риттер.
По его оценке, названный выше генерал не проживет и более часа после начала операции альянса по захвату Калининграда.
"Россия уничтожит командный пункт, где должен будет находиться генерал Донахью. Они убьют его, они убьют всех командиров НАТО", — подчеркнул аналитик.
В июле генерал Донахью заявил, что НАТО разработала план по ослаблению оборонительного потенциала российский сил в Калининграде. По его словам, страны-члены альянса реализуют стратегию "линии сдерживания на восточном фланге", предусматривающую укрепление наземных сил и развитие сотрудничества между военной сферой и промышленностью в рамках НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. Блок расширяет инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Российское руководство неоднократно выражало обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса на европейском континенте. В МИД заявляли об открытости к диалогу с блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО
