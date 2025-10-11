https://1prime.ru/20251011/nato-863400772.html

"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО захватить Калининград

"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО захватить Калининград

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Заявления генералов НАТО о возможности захвата Калининграда не имеют смысла, поскольку альянс не располагает достаточной численностью войск для проведения наступательных операций, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. "НАТО не может проводить наступательные операции. У альянса просто нет для этого войск. Недавно генерал Кристофер Донахью (командующий сухопутными войсками НАТО. — Прим. ред.) заявил, что НАТО может быстро захватить Калининград. Но вы не можете, генерал. Калининград окружен не НАТО, а Прибалтикой и частью Польши. И развернутых там войск недостаточно, чтобы что-то сделать с Калининградом, который является частью России", — сказал Риттер.По его оценке, названный выше генерал не проживет и более часа после начала операции альянса по захвату Калининграда. "Россия уничтожит командный пункт, где должен будет находиться генерал Донахью. Они убьют его, они убьют всех командиров НАТО", — подчеркнул аналитик.В июле генерал Донахью заявил, что НАТО разработала план по ослаблению оборонительного потенциала российский сил в Калининграде. По его словам, страны-члены альянса реализуют стратегию "линии сдерживания на восточном фланге", предусматривающую укрепление наземных сил и развитие сотрудничества между военной сферой и промышленностью в рамках НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. Блок расширяет инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Российское руководство неоднократно выражало обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса на европейском континенте. В МИД заявляли об открытости к диалогу с блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

