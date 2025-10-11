https://1prime.ru/20251011/obval-863398938.html

Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Обвал рынка криптовалюты после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Китая стал крупнейшим с начала апреля, передает агентство Блумберг. Ранее Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут 100% пошлину на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время. "Обвал стал крупнейшим как минимум с начала апреля. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 12% после объявления на платформе Трампа Truth Social, после чего падение прекратилось", - пишет агентство. Блумберг подчеркивает, что за час после заявления Трампа было ликвидировано более 6 миллиардов долларов США на криптовалютных позициях.

