Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля
Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Обвал рынка криптовалюты после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Китая стал крупнейшим с начала апреля, передает агентство Блумберг.
Ранее Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут 100% пошлину на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время.
"Обвал стал крупнейшим как минимум с начала апреля. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 12% после объявления на платформе Трампа Truth Social, после чего падение прекратилось", - пишет агентство.
Блумберг подчеркивает, что за час после заявления Трампа было ликвидировано более 6 миллиардов долларов США на криптовалютных позициях.
