Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Часть Одессы и пригорода осталась без света - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251011/odessa-863403937.html
Часть Одессы и пригорода осталась без света
Часть Одессы и пригорода осталась без света - 11.10.2025, ПРАЙМ
Часть Одессы и пригорода осталась без света
Часть Одессы и пригорода осталась без электроснабжения якобы из-за аварии в сети, заявили в областном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК. | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T08:41+0300
2025-10-11T08:41+0300
одесса
украина
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543895_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2cf490799c22c5930563ef37fe5a6ef0.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Часть Одессы и пригорода осталась без электроснабжения якобы из-за аварии в сети, заявили в областном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК. "У части Одессы и Одесского района пропал свет из-за аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится материале на сайте одесского отделения ДТЭК. Ранее в ночь на субботу украинские СМИ уже сообщали о перебоях с электроснабжением в Одессе после взрывов в городе.
одесса
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543895_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_57a3ccde845adae83dfc75d1dd98defb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
одесса, украина, в мире
Одесса, УКРАИНА, В мире
08:41 11.10.2025
 
Часть Одессы и пригорода осталась без света

ДТЭК: часть Одессы и пригорода осталась без света из-за аварии в сети

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Часть Одессы и пригорода осталась без электроснабжения якобы из-за аварии в сети, заявили в областном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК.
"У части Одессы и Одесского района пропал свет из-за аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится материале на сайте одесского отделения ДТЭК.
Ранее в ночь на субботу украинские СМИ уже сообщали о перебоях с электроснабжением в Одессе после взрывов в городе.
 
ОдессаУКРАИНАВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала