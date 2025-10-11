https://1prime.ru/20251011/odessa-863403937.html

Часть Одессы и пригорода осталась без света

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Часть Одессы и пригорода осталась без электроснабжения якобы из-за аварии в сети, заявили в областном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК. "У части Одессы и Одесского района пропал свет из-за аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится материале на сайте одесского отделения ДТЭК. Ранее в ночь на субботу украинские СМИ уже сообщали о перебоях с электроснабжением в Одессе после взрывов в городе.

