В Одессе повреждено оборудование энергетической инфраструктуры

В Одессе повреждено оборудование энергетической инфраструктуры - 11.10.2025, ПРАЙМ

В Одессе повреждено оборудование энергетической инфраструктуры

Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено после взрывов в ночь на субботу в Одессе, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T10:44+0300

2025-10-11T10:44+0300

2025-10-11T10:44+0300

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено после взрывов в ночь на субботу в Одессе, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. "Есть повреждения энергетического оборудования", - написал Кипер в своем Telegram-канале. Деталей о поврежденном оборудовании не приводится. Отмечается, что ведутся восстановительные работы, критическая инфраструктура города переведена на работу от генераторов. Ранее в субботу утром украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что часть Одессы и пригорода осталась без электроснабжения якобы из-за аварии в сети. В ночь на субботу украинские СМИ уже сообщали о перебоях с электроснабжением в Одессе после взрывов в городе.

