https://1prime.ru/20251011/odessa-863406595.html
В Одессе повреждено оборудование энергетической инфраструктуры
В Одессе повреждено оборудование энергетической инфраструктуры - 11.10.2025, ПРАЙМ
В Одессе повреждено оборудование энергетической инфраструктуры
Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено после взрывов в ночь на субботу в Одессе, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T10:44+0300
2025-10-11T10:44+0300
2025-10-11T10:44+0300
энергетика
одесса
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/53/763745303_0:190:2881:1811_1920x0_80_0_0_a9883c0c5c9b15b93dcf629d7cb4eb7c.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено после взрывов в ночь на субботу в Одессе, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. "Есть повреждения энергетического оборудования", - написал Кипер в своем Telegram-канале. Деталей о поврежденном оборудовании не приводится. Отмечается, что ведутся восстановительные работы, критическая инфраструктура города переведена на работу от генераторов. Ранее в субботу утром украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что часть Одессы и пригорода осталась без электроснабжения якобы из-за аварии в сети. В ночь на субботу украинские СМИ уже сообщали о перебоях с электроснабжением в Одессе после взрывов в городе.
одесса
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/53/763745303_107:0:2774:2000_1920x0_80_0_0_2439f6cc069f76e4072cc1de96053f31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина
Энергетика, Одесса, УКРАИНА
В Одессе повреждено оборудование энергетической инфраструктуры
В Одессе после взрывов повреждено оборудование энергетической инфраструктуры
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено после взрывов в ночь на субботу в Одессе, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Есть повреждения энергетического оборудования", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Деталей о поврежденном оборудовании не приводится. Отмечается, что ведутся восстановительные работы, критическая инфраструктура города переведена на работу от генераторов.
Ранее в субботу утром украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что часть Одессы
и пригорода осталась без электроснабжения якобы из-за аварии в сети. В ночь на субботу украинские СМИ уже сообщали о перебоях с электроснабжением в Одессе после взрывов в городе.