В Одессе повреждено оборудование энергетической инфраструктуры - 11.10.2025
В Одессе повреждено оборудование энергетической инфраструктуры
2025-10-11T10:44+0300
2025-10-11T10:44+0300
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено после взрывов в ночь на субботу в Одессе, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. "Есть повреждения энергетического оборудования", - написал Кипер в своем Telegram-канале. Деталей о поврежденном оборудовании не приводится. Отмечается, что ведутся восстановительные работы, критическая инфраструктура города переведена на работу от генераторов. Ранее в субботу утром украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что часть Одессы и пригорода осталась без электроснабжения якобы из-за аварии в сети. В ночь на субботу украинские СМИ уже сообщали о перебоях с электроснабжением в Одессе после взрывов в городе.
10:44 11.10.2025
 
В Одессе повреждено оборудование энергетической инфраструктуры

В Одессе после взрывов повреждено оборудование энергетической инфраструктуры

Ремонт на линии электропередач
Ремонт на линии электропередач
Ремонт на линии электропередач. Архивное фото
© Кирилл Брага
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено после взрывов в ночь на субботу в Одессе, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Есть повреждения энергетического оборудования", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Деталей о поврежденном оборудовании не приводится. Отмечается, что ведутся восстановительные работы, критическая инфраструктура города переведена на работу от генераторов.
Ранее в субботу утром украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что часть Одессы и пригорода осталась без электроснабжения якобы из-за аварии в сети. В ночь на субботу украинские СМИ уже сообщали о перебоях с электроснабжением в Одессе после взрывов в городе.
 
Заголовок открываемого материала