На Западе раскрыли, что США и Британия устроили у границы России
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Британия и США провели воздушную операцию у границ России, пишет Reuters. "Два самолета Королевских ВВС ранее на этой неделе вместе с силами США и НАТО совершили 12-часовую миссию по патрулированию границы России на фоне серии недавних вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО", — говорится в публикации.В материале отмечается, что в четверг разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint и патрульный противолодочный P-8A Poseidon, которые вылетели из Арктического региона мимо Белоруссии и Украины при поддержке самолета-заправщика KC-135 ВВС США.Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. В то же время в части этих случаев позднее выяснилось, что россияне не были причастны к инцидентам, а в одном из них виновником оказался украинец.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
15:54 11.10.2025
 
На Западе раскрыли, что США и Британия устроили у границы России

Reuters: Британия и США провели воздушную операцию у границ России. Детали

© РИА Новости . Нина Падалко | Перейти в медиабанкАмериканский истребитель-бомбардировщик F-35
Американский истребитель-бомбардировщик F-35 - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Американский истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Падалко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Британия и США провели воздушную операцию у границ России, пишет Reuters.

"Два самолета Королевских ВВС ранее на этой неделе вместе с силами США и НАТО совершили 12-часовую миссию по патрулированию границы России на фоне серии недавних вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что в четверг разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint и патрульный противолодочный P-8A Poseidon, которые вылетели из Арктического региона мимо Белоруссии и Украины при поддержке самолета-заправщика KC-135 ВВС США.

Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. В то же время в части этих случаев позднее выяснилось, что россияне не были причастны к инцидентам, а в одном из них виновником оказался украинец.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
Заголовок открываемого материала