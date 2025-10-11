В Белгороде временно отключили наружное освещение

https://1prime.ru/20251011/osveschenie-863418182.html
БЕЛГОРОД, 11 окт - ПРАЙМ. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе временно отключено наружное освещение для снижения нагрузки на энергообъекты после украинской ракетной атаки. В субботу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших не было. Он также предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела. "С целью снижения нагрузки на энергообъекты и эффективного распределения электроэнергии между потребителями сегодня принято решение об ограничении работы наружного освещения в Белгороде", - написал Демидов в своем Telegram-канале. Как отметил глава города, "система ПВО сработала точно по целям". В результате падения обломков возникло возгорание мусора на площади 15 квадратных метров, которое оперативно ликвидировали пожарные расчёты, уточнил мэр.
