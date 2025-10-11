Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белгороде временно отключили наружное освещение - 11.10.2025
В Белгороде временно отключили наружное освещение
2025-10-11T22:32+0300
2025-10-11T22:32+0300
белгород
белгородская область
БЕЛГОРОД, 11 окт - ПРАЙМ. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе временно отключено наружное освещение для снижения нагрузки на энергообъекты после украинской ракетной атаки. В субботу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших не было. Он также предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела. "С целью снижения нагрузки на энергообъекты и эффективного распределения электроэнергии между потребителями сегодня принято решение об ограничении работы наружного освещения в Белгороде", - написал Демидов в своем Telegram-канале. Как отметил глава города, "система ПВО сработала точно по целям". В результате падения обломков возникло возгорание мусора на площади 15 квадратных метров, которое оперативно ликвидировали пожарные расчёты, уточнил мэр.
белгород
белгородская область
белгород, белгородская область
БЕЛГОРОД, Белгородская область
22:32 11.10.2025
 
В Белгороде временно отключили наружное освещение

Мэр Белгорода Демидов сообщил об ограничении работы наружного освещения в городе

© РИА Новости . Антон Вергун
Вид на центральную часть Белгорода - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
БЕЛГОРОД, 11 окт - ПРАЙМ. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе временно отключено наружное освещение для снижения нагрузки на энергообъекты после украинской ракетной атаки.
В субботу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших не было. Он также предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела.
"С целью снижения нагрузки на энергообъекты и эффективного распределения электроэнергии между потребителями сегодня принято решение об ограничении работы наружного освещения в Белгороде", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
Как отметил глава города, "система ПВО сработала точно по целям". В результате падения обломков возникло возгорание мусора на площади 15 квадратных метров, которое оперативно ликвидировали пожарные расчёты, уточнил мэр.
Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроэнергии
