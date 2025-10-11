https://1prime.ru/20251011/pensii-863404546.html

В Госдуме рассказали, кому в ноябре повысят пенсии

МОСКВА, 11 лет - ПРАЙМ. Социальный фонд России с ноября 2025 года проводит плановый перерасчет пенсионных выплат, повышение коснется пожилых, которым исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, летных экипажей гражданской авиации, работников угольной отрасли, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"). "С ноября 2025 года Социальный фонд России проводит плановый перерасчет пенсионных выплат. Корректировка коснется нескольких категорий граждан: пожилых, которым исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, летных экипажей гражданской авиации, работников угольной отрасли. Все изменения происходят автоматически на основании данных, уже имеющихся в СФР, без необходимости личных обращений, что исключает задержки и ошибки при начислении", - сказал он. По его словам, главное увеличение касается тех, кто достиг 80-летнего возраста. "С момента наступления этого права фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 8 907,70 до 17 815,40 рубля в месяц", - добавил парламентарий. Депутат отметил, что для инвалидов первой группы действует аналогичный порядок: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация того же размера. "При проживании в северных регионах итоговая сумма увеличивается с учетом районных коэффициентов. Так, у жителей северных территорий ежемесячная прибавка после 80 лет может превышать десять тысяч рублей", - добавил Говырин. Депутат подчеркнул, что свою специфику имеет перерасчет для работников вредных производств - летные экипажи и шахтеры получают надбавки поквартально — в феврале, мае, августе и ноябре. "Доплата напрямую зависит от продолжительности льготного стажа и сложности условий труда. Минимальный требуемый стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый год сверх нормы начисляется по 1% от среднемесячного заработка, но не более 75–85% от прежнего оклада. В ноябре выплаты этой категории вырастут еще на 2–5% в связи с применением инфляционного коэффициента 1,076. Все расчеты СФР производит по данным ЕГИССО и трудовых книжек, никаких дополнительных документов не требуется. Средняя прибавка составляет от полутора до трех тысяч рублей", - рассказал Говырин. Депутат также напомнил, что прожиточный минимум пенсионера в 2025 году установлен на уровне 15 250 рублей в среднем по стране и если общая сумма выплат меньше этого показателя, пенсионеру назначается федеральная социальная доплата. Он рассказал, что размер пенсии с учетом всех надбавок и доплат можно уточнить через личный кабинет на портале "Госуслуг" или на сайте Социального фонда России. "Отдельное внимание уделено пенсионерам, за которыми оформлен уход. В этом случае к страховой пенсии ежемесячно добавляется 1 314 рублей, а к государственной — 1 377 рублей. Обе выплаты индексированы на 2025 год и начисляются с месяца, следующего за датой оформления ухода. Заявление подается ухаживающим лицом через СФР или портал "Госуслуг". Надбавка действует все время, пока подтвержден факт ухода, и увеличивается с учетом районных коэффициентов. При этом сам период ухода засчитывается ухаживающему в страховой стаж — за каждый полный год начисляется 1,8 пенсионного балла", - заключил он.

