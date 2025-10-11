Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переговоры о возобновлении авиасообщения с США могут продлиться до октября - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251011/peregovory-863399749.html
Переговоры о возобновлении авиасообщения с США могут продлиться до октября
Переговоры о возобновлении авиасообщения с США могут продлиться до октября - 11.10.2025, ПРАЙМ
Переговоры о возобновлении авиасообщения с США могут продлиться до октября
Переговоры о возобновлении авиаперелетов в США могут продлиться до конца октября, сообщил газете "Известия" глава международного комитета Совфеда Григорий... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T02:45+0300
2025-10-11T02:45+0300
бизнес
экономика
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863399749.jpg?1760139938
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Переговоры о возобновлении авиаперелетов в США могут продлиться до конца октября, сообщил газете "Известия" глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Это (восстановление прямого авиасообщения между РФ и США - ред.) один из важных вопросов наряду с нормализацией деятельности наших дипломатических представителей: я имею в виду и посольств, и генеральных консульств на территории Соединенных Штатов. Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября. Мы, я надеюсь, узнаем об этих результатах", - заявил газете "Известия" Карасин.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, рф
Бизнес, Экономика, США, РФ
02:45 11.10.2025
 
Переговоры о возобновлении авиасообщения с США могут продлиться до октября

Переговоры о возобновлении авиасообщения РФ и США могут продлиться до конца октября

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Переговоры о возобновлении авиаперелетов в США могут продлиться до конца октября, сообщил газете "Известия" глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Это (восстановление прямого авиасообщения между РФ и США - ред.) один из важных вопросов наряду с нормализацией деятельности наших дипломатических представителей: я имею в виду и посольств, и генеральных консульств на территории Соединенных Штатов. Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября. Мы, я надеюсь, узнаем об этих результатах", - заявил газете "Известия" Карасин.
 
ЭкономикаБизнесСШАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала