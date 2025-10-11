https://1prime.ru/20251011/peregovory-863399749.html
Переговоры о возобновлении авиасообщения с США могут продлиться до октября
2025-10-11T02:45+0300
2025-10-11T02:45+0300
2025-10-11T02:45+0300
бизнес
экономика
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863399749.jpg?1760139938
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Переговоры о возобновлении авиаперелетов в США могут продлиться до конца октября, сообщил газете "Известия" глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Это (восстановление прямого авиасообщения между РФ и США - ред.) один из важных вопросов наряду с нормализацией деятельности наших дипломатических представителей: я имею в виду и посольств, и генеральных консульств на территории Соединенных Штатов. Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября. Мы, я надеюсь, узнаем об этих результатах", - заявил газете "Известия" Карасин.
сша
рф
бизнес, сша, рф
Бизнес, Экономика, США, РФ
