Переговоры о возобновлении авиасообщения с США могут продлиться до октября

Переговоры о возобновлении авиасообщения с США могут продлиться до октября

2025-10-11T02:45+0300

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Переговоры о возобновлении авиаперелетов в США могут продлиться до конца октября, сообщил газете "Известия" глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Это (восстановление прямого авиасообщения между РФ и США - ред.) один из важных вопросов наряду с нормализацией деятельности наших дипломатических представителей: я имею в виду и посольств, и генеральных консульств на территории Соединенных Штатов. Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября. Мы, я надеюсь, узнаем об этих результатах", - заявил газете "Известия" Карасин.

