Гросу заявил о тесной связи экономики Приднестровья с европейским рынком - 11.10.2025
Гросу заявил о тесной связи экономики Приднестровья с европейским рынком
13:40 11.10.2025
 
Гросу заявил о тесной связи экономики Приднестровья с европейским рынком

Гросу: порядка 80% экспорта Приднестровья направлены в Румынию и другие страны ЕС

Тирасполь. Приднестровье
Тирасполь. Приднестровье
Тирасполь. Приднестровье. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
КИШИНЕВ, 11 окт - ПРАЙМ. Экономика Приднестровья тесно связана с европейским рынком, заявил председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действия и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому агентству Agerpres.
После подписания соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году Молдавия получила преференции в торговле с Евросоюзом. С 2022 года большинство приднестровских предприятий экспортируют продукцию по молдавским сертификатам происхождения, что позволяет им использовать режим беспошлинного доступа на рынок ЕС.
"Сегодня более 80% экспорта предприятий, расположенных на левом берегу Днестра, направляются в Европейский союз, прежде всего в Румынию", - сказал Гросу.
Он подчеркнул, что "это не политическая декларация, а статистический факт, подтверждённый торговыми данными за последние годы".
По словам спикера парламента, "экономическая интеграция региона в европейские цепочки поставок делает невозможным возврат к старым моделям зависимости".
"Экономика - сильнейший аргумент в пользу сближения. Люди и предприятия выбирают рынок, где есть стабильность и правила, - и этот рынок сегодня находится в Европейском союзе", - добавил он.
Ранее заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровской молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил, что предприятия Приднестровья понесли колоссальные убытки из-за энергетического кризиса.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
