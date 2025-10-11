В Раде предложили разместить ядерные боеголовки США на Украине
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Соболев предложил в качестве гарантий безопасности разместить ядерные боеголовки США на территории Украины.
По его словам, после завершения активной фазы конфликта Украине нужны "подлинные гарантии безопасности", а не формальные соглашения. По его мнению, реальным сдерживающим фактором может стать размещение американского ядерного оружия на украинской территории.
"На сегодняшний день США имеют ядерные боеголовки в пяти странах - членах НАТО. Последнее, где они были размещены, это Турция... Германия и Италия, вы помните, на чьей стороне они воевали во Вторую мировую войну, и Бельгия, и Нидерланды... Лучшая защита - это разрешение украинским парламентом после всех соответствующих переговоров с США на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории", - сказал Соболев и эфире украинского телеканала "Новости. Live".
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Позднее в ходе выступления на ПМЭФ президент РФ отмечал, что "там, где ступает нога русского солдата, - то наше".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта. По его словам, для этого урегулирования, в частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев – боевые действия.