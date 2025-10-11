https://1prime.ru/20251011/razgovor-863412450.html
Ермак сообщил о разговоре Зеленского и Трампа
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в субботу провели разговор, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. "Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом", - написал он в своем Telegram-канале, не уточнив формат переговоров.
