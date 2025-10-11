Uzbekistan airways запускает еженедельные рейсы в Новосибирск

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейшая в Узбекистане авиакомпания Uzbekistan airways с 26 октября запускает еженедельные рейсы из Андижана в Новосибирск, сообщает пресс-служба перевозчика.
ТАШКЕНТ, 11 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая в Узбекистане авиакомпания Uzbekistan airways с 26 октября запускает еженедельные рейсы из Андижана в Новосибирск, сообщает пресс-служба перевозчика. "С 26 октября Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы из Андижана в Новосибирск", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airways. По данным пресс-службы, полеты будут выполняться по воскресеньям, стоимость билетов - от 1,208 миллиона сумов (около 100 долларов). Ранее авиакомпания сообщала, что с 27 октября также запускает по средам рейс из Андижана в Санкт-Петербург, а с 28 октября - в Москву четыре раза в неделю.
ТАШКЕНТ, 11 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая в Узбекистане авиакомпания Uzbekistan airways с 26 октября запускает еженедельные рейсы из Андижана в Новосибирск, сообщает пресс-служба перевозчика.
"С 26 октября Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы из Андижана в Новосибирск", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airways.
По данным пресс-службы, полеты будут выполняться по воскресеньям, стоимость билетов - от 1,208 миллиона сумов (около 100 долларов).
Ранее авиакомпания сообщала, что с 27 октября также запускает по средам рейс из Андижана в Санкт-Петербург, а с 28 октября - в Москву четыре раза в неделю.
 
Заголовок открываемого материала