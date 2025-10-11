https://1prime.ru/20251011/rospatent-863400163.html
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России - 11.10.2025, ПРАЙМ
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
Роспатент принял решение о продлении действия товарного знака Visa в России до декабря 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T04:03+0300
2025-10-11T04:03+0300
2025-10-11T04:03+0300
бизнес
россия
экономика
рф
visa
роспатент
mastercard
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863400163.jpg?1760144634
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Роспатент принял решение о продлении действия товарного знака Visa в России до декабря 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет.
Согласно документам, товарный знак "Visa" для осуществления банковских и финансовых операций был подан в Роспатент в 1975 году, в 1977 году было принято решение о его регистрации. Позже корпорация неоднократно продлевала действие данного товарного знака в России.
В документах также уточняется, что срок действия знака "Visa" в России должен был закончиться в декабре 2025 года. Корпорация заблаговременно подала необходимые документы, чтобы продлить действие знака в стране. В сентябре Роспатент принял решение о продлении регистрации "Visa" до декабря 2035 года.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, visa, роспатент, mastercard
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Visa, Роспатент, Mastercard
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
Роспатент продлил действие товарного знака Visa до декабря 2035 года
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Роспатент принял решение о продлении действия товарного знака Visa в России до декабря 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет.
Согласно документам, товарный знак "Visa" для осуществления банковских и финансовых операций был подан в Роспатент в 1975 году, в 1977 году было принято решение о его регистрации. Позже корпорация неоднократно продлевала действие данного товарного знака в России.
В документах также уточняется, что срок действия знака "Visa" в России должен был закончиться в декабре 2025 года. Корпорация заблаговременно подала необходимые документы, чтобы продлить действие знака в стране. В сентябре Роспатент принял решение о продлении регистрации "Visa" до декабря 2035 года.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России.