Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251011/rospatent-863400163.html
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России - 11.10.2025, ПРАЙМ
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
Роспатент принял решение о продлении действия товарного знака Visa в России до декабря 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T04:03+0300
2025-10-11T04:03+0300
бизнес
россия
экономика
рф
visa
роспатент
mastercard
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863400163.jpg?1760144634
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Роспатент принял решение о продлении действия товарного знака Visa в России до декабря 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет. Согласно документам, товарный знак "Visa" для осуществления банковских и финансовых операций был подан в Роспатент в 1975 году, в 1977 году было принято решение о его регистрации. Позже корпорация неоднократно продлевала действие данного товарного знака в России. В документах также уточняется, что срок действия знака "Visa" в России должен был закончиться в декабре 2025 года. Корпорация заблаговременно подала необходимые документы, чтобы продлить действие знака в стране. В сентябре Роспатент принял решение о продлении регистрации "Visa" до декабря 2035 года. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, visa, роспатент, mastercard
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Visa, Роспатент, Mastercard
04:03 11.10.2025
 
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России

Роспатент продлил действие товарного знака Visa до декабря 2035 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Роспатент принял решение о продлении действия товарного знака Visa в России до декабря 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет.
Согласно документам, товарный знак "Visa" для осуществления банковских и финансовых операций был подан в Роспатент в 1975 году, в 1977 году было принято решение о его регистрации. Позже корпорация неоднократно продлевала действие данного товарного знака в России.
В документах также уточняется, что срок действия знака "Visa" в России должен был закончиться в декабре 2025 года. Корпорация заблаговременно подала необходимые документы, чтобы продлить действие знака в стране. В сентябре Роспатент принял решение о продлении регистрации "Visa" до декабря 2035 года.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФVisaРоспатентMastercard
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала