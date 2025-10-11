https://1prime.ru/20251011/rossija-863401060.html

В России подешевел картофель

Средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм - впервые с мая 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 11.10.2025, ПРАЙМ

экономика

бизнес

россия

росстат

минсельхоз

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм - впервые с мая 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, в начале осени картофель в среднем по стране стоил 39,6 рубля за килограмм против 47 рублей месяцем ранее. Последний раз килограмм картофеля стоил дешевле 40 рублей в мае прошлого года - 39,9 рубля. Цены на картофель снижаются уже четвертый месяц подряд. Текущее снижение стоимости картофеля, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на начало октября, новый урожай картофеля уже преодолел отметку в 5,7 миллиона тонн - это на 800 тысяч тонн больше, чем за тот же период в прошлом году. Другие овощи, входящие в борщевой набор, также подешевели в сентябре по сравнению с августом. Так, цены на капусту опустились до 31,6 рубля с 36,55 рубля, морковь - до 44,8 с 53,5 рубля, репчатый лук - до 40,4 с 47,4 рубля, свеклу - до 39,1 с 44,5 рубля.

бизнес, россия, росстат, минсельхоз