Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России подешевел картофель - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251011/rossija-863401060.html
В России подешевел картофель
В России подешевел картофель - 11.10.2025, ПРАЙМ
В России подешевел картофель
Средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм - впервые с мая 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T06:16+0300
2025-10-11T07:20+0300
экономика
бизнес
россия
росстат
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863401060.jpg?1760156427
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм - впервые с мая 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, в начале осени картофель в среднем по стране стоил 39,6 рубля за килограмм против 47 рублей месяцем ранее. Последний раз килограмм картофеля стоил дешевле 40 рублей в мае прошлого года - 39,9 рубля. Цены на картофель снижаются уже четвертый месяц подряд. Текущее снижение стоимости картофеля, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на начало октября, новый урожай картофеля уже преодолел отметку в 5,7 миллиона тонн - это на 800 тысяч тонн больше, чем за тот же период в прошлом году. Другие овощи, входящие в борщевой набор, также подешевели в сентябре по сравнению с августом. Так, цены на капусту опустились до 31,6 рубля с 36,55 рубля, морковь - до 44,8 с 53,5 рубля, репчатый лук - до 40,4 с 47,4 рубля, свеклу - до 39,1 с 44,5 рубля.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росстат, минсельхоз
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Росстат, Минсельхоз
06:16 11.10.2025 (обновлено: 07:20 11.10.2025)
 
В России подешевел картофель

Цены на картофель в России впервые с мая 2024 года опустились ниже 40 рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм - впервые с мая 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в начале осени картофель в среднем по стране стоил 39,6 рубля за килограмм против 47 рублей месяцем ранее. Последний раз килограмм картофеля стоил дешевле 40 рублей в мае прошлого года - 39,9 рубля.
Цены на картофель снижаются уже четвертый месяц подряд. Текущее снижение стоимости картофеля, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на начало октября, новый урожай картофеля уже преодолел отметку в 5,7 миллиона тонн - это на 800 тысяч тонн больше, чем за тот же период в прошлом году.
Другие овощи, входящие в борщевой набор, также подешевели в сентябре по сравнению с августом. Так, цены на капусту опустились до 31,6 рубля с 36,55 рубля, морковь - до 44,8 с 53,5 рубля, репчатый лук - до 40,4 с 47,4 рубля, свеклу - до 39,1 с 44,5 рубля.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРосстатМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала