"Страшное время". На Западе рассказали о возможности войны с Россией - 11.10.2025
"Страшное время". На Западе рассказали о возможности войны с Россией
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Европейские власти продолжают активно продвигать идею прямого конфликта с Россией, тогда как простые жители Европы этого категорически не хотят, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Мы, европейцы, не хотим войны с Россией, мы хотим мирных переговоров для Украины. Дело в том, что лидеры европейских стран постоянно препятствуют этому. &lt;…&gt; Мы живем в страшное время", — отметил он.По словам политика, главы европейских государств искусственно мешают мирному урегулированию, поддерживая риторику о "российской угрозе" и провоцируя население громкими заявлениями.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширяться, называя это "мерами сдерживания". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность милитаризацией Европы. В МИД России подчеркивали, что Москва по-прежнему готова к диалогу на равноправной основе, однако Западу следует отказаться от политики конфронтации.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону в прошлом году подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Он также отметил, что западные политики намеренно запугивают население выдуманной "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
19:22 11.10.2025
 
"Страшное время". На Западе рассказали о возможности войны с Россией

Финский политик Мема заявил о продвижении идеи войны с Россией в Европе.

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Марк Рютте. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Европейские власти продолжают активно продвигать идею прямого конфликта с Россией, тогда как простые жители Европы этого категорически не хотят, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Мы, европейцы, не хотим войны с Россией, мы хотим мирных переговоров для Украины. Дело в том, что лидеры европейских стран постоянно препятствуют этому. <…> Мы живем в страшное время", — отметил он.
По словам политика, главы европейских государств искусственно мешают мирному урегулированию, поддерживая риторику о "российской угрозе" и провоцируя население громкими заявлениями.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширяться, называя это "мерами сдерживания". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность милитаризацией Европы. В МИД России подчеркивали, что Москва по-прежнему готова к диалогу на равноправной основе, однако Западу следует отказаться от политики конфронтации.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону в прошлом году подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Он также отметил, что западные политики намеренно запугивают население выдуманной "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
