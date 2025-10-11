Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251011/rynok-863400087.html
Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов
Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов - 11.10.2025, ПРАЙМ
Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов
Рынок криптовалюты за последние сутки потерял около 10 миллиардов долларов, большую часть из них составили потери после заявления президента США Дональда Трампа | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T04:00+0300
2025-10-11T04:00+0300
финансы
экономика
китай
сша
кнр
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863400087.jpg?1760144452
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рынок криптовалюты за последние сутки потерял около 10 миллиардов долларов, большую часть из них составили потери после заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах против Китая, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные биржевого агрегатора Coinglass. "Слабость на криптовалютном рынке ощущалась уже с пятницы. По данным Coinglass, за последние 24 часа было списано около 10 миллиардов долларов в ходе крупнейшей волны ликвидации как минимум с начала апреля", - пишет агентство. В частности, за последние часы после слов Трампа трейдеры ликвидировали позиции на сумму более семи миллиардов долларов. Трамп ранее заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время, объяснив это "агрессивной позицией" Китая в сфере торговли.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, китай, сша, кнр, дональд трамп
Финансы, Экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп
04:00 11.10.2025
 
Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов

Bloomberg: криптовалютный рынок США за сутки потерял $10 млрд

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рынок криптовалюты за последние сутки потерял около 10 миллиардов долларов, большую часть из них составили потери после заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах против Китая, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные биржевого агрегатора Coinglass.
"Слабость на криптовалютном рынке ощущалась уже с пятницы. По данным Coinglass, за последние 24 часа было списано около 10 миллиардов долларов в ходе крупнейшей волны ликвидации как минимум с начала апреля", - пишет агентство.
В частности, за последние часы после слов Трампа трейдеры ликвидировали позиции на сумму более семи миллиардов долларов.
Трамп ранее заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время, объяснив это "агрессивной позицией" Китая в сфере торговли.
 
ЭкономикаФинансыКИТАЙСШАКНРДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала