Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов
2025-10-11T04:00+0300
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рынок криптовалюты за последние сутки потерял около 10 миллиардов долларов, большую часть из них составили потери после заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах против Китая, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные биржевого агрегатора Coinglass.
"Слабость на криптовалютном рынке ощущалась уже с пятницы. По данным Coinglass, за последние 24 часа было списано около 10 миллиардов долларов в ходе крупнейшей волны ликвидации как минимум с начала апреля", - пишет агентство.
В частности, за последние часы после слов Трампа трейдеры ликвидировали позиции на сумму более семи миллиардов долларов.
Трамп ранее заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время, объяснив это "агрессивной позицией" Китая в сфере торговли.
