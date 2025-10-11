Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет 13 октября - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251011/sammit-863419175.html
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет 13 октября
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет 13 октября - 11.10.2025, ПРАЙМ
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет 13 октября
Саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран, заявила канцелярия... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T23:55+0300
2025-10-11T23:55+0300
общество
мировая экономика
шарм-эш-шейх
газа
египет
абдель фаттах ас-сиси
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860248306_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c187c9154665eb3482b4e6e18e8db671.jpg
КАИР, 11 окт - ПРАЙМ. Саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. "Международная встреча в верхах под названием "Саммит в Шарм-эш-Шейхе для мира" пройдет в понедельник, 13 октября, в городе Шарм-эш-Шейх при совместном председательстве президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа", - сообщается в заявлении. Согласно заявлению, в саммите примут участие лидеры более 20 государств. Цель саммита - прекращение войны в секторе Газа.
https://1prime.ru/20250807/izrail-860443889.html
шарм-эш-шейх
газа
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860248306_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5025b6d93fd3fecf45f06ea2fdfdb95f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, шарм-эш-шейх, газа, египет, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, Шарм-эш-Шейх, Газа, ЕГИПЕТ, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дональд Трамп
23:55 11.10.2025
 
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет 13 октября

Саммит по прекращению огня в Газе пройдет 13 октября в Шарм-эш-Шейхе

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 11 окт - ПРАЙМ. Саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
"Международная встреча в верхах под названием "Саммит в Шарм-эш-Шейхе для мира" пройдет в понедельник, 13 октября, в городе Шарм-эш-Шейх при совместном председательстве президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа", - сообщается в заявлении.
Согласно заявлению, в саммите примут участие лидеры более 20 государств. Цель саммита - прекращение войны в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Нетаньяху заявил о намерениях в отношении территории сектора Газа
7 августа, 18:56
 
ОбществоМировая экономикаШарм-эш-ШейхГазаЕГИПЕТАбдель Фаттах ас-СисиДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала