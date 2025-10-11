https://1prime.ru/20251011/sammit-863419175.html
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет 13 октября
КАИР, 11 окт - ПРАЙМ. Саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. "Международная встреча в верхах под названием "Саммит в Шарм-эш-Шейхе для мира" пройдет в понедельник, 13 октября, в городе Шарм-эш-Шейх при совместном председательстве президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа", - сообщается в заявлении. Согласно заявлению, в саммите примут участие лидеры более 20 государств. Цель саммита - прекращение войны в секторе Газа.
