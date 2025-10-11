Вучич не хочет национализировать NIS, заявила глава Минэнерго Сербии
Джедович-Ханданович: Вучич не хочет национализировать "Нефтяную индустрию Сербии"
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
БЕЛГРАД, 11 окт – ПРАЙМ. Власти Сербии не хотят национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), выступают против отъема российской собственности в Европе, но у президента Александра Вучича нет "волшебной палочки" для разрешения ситуации с санкциями США, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
"Мы много раз сказали - президент и члены правительства, - что не хотим национализировать и отчуждать ничью собственность и что скандально, что собственность отнимается сегодня, и мы свидетели этому в Европе, прежде всего, отчуждается российская собственность, мы не хотим этого делать. Мы хотим быть надежным направлением для инвесторов из РФ, США, КНР, Японии и всего мира, это наша цель. И хотим, прежде всего, действовать в наших правовых рамках и международного права, быть хорошими партнерами для всех, кто планирует вкладывать в нашу страну. Но мы слышали вчера, что руководство компании надеется, что Александр Вучич найдет какое-то решение на высшем уровне, но знаете, даже у президента Сербии нет "волшебной палочки", - сказала Джедович-Ханданович в эфире Радио и телевидения Сербии и напомнила, что Вучич недавно провел разговор в США с госсекретарем Марко Рубио.
В субботу глава минэнерго Сербии сообщила, что власти страны ожидают услышать предложения по обеспечению дальнейшей работы NIS от замминистра энергетики РФ Павла Сорокина и главы правления "Газпром нефти" Александра Дюкова, их встреча с сербским президентом назначена на понедельник.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.