Вучич рассказал о предложении России по продлению поставок газа

Вучич рассказал о предложении России по продлению поставок газа

БЕЛГРАД, 11 окт – ПРАЙМ. Власти Сербии разочарованы, что предложение по продлению договора о поставках газа из РФ будет действовать только до конца 2025 года, заявил президент Сербии Александр Вучич. Президент Сербии заявил в начале сентября, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы голубого топлива из России. "Пришла весть из Москвы или Санкт-Петербурга... Нам предложили договор по газу до Нового года. Я сказал, что эта новость нас очень разочаровывает, потому что мы должны были заключить до мая долгосрочный договор на три года. Мы были более чем честным и надежным партнером во всяком смысле, не говоря о том, что Сербия отказалась от арбитража и от многих других вещей, чтобы сохранить дружбу и партнерские отношения", - заявил Вучич изданию Informer. Он напомнил, что еще в мае в Москве разговаривал с президентом России и тогда было сказано, что "в кратчайшие сроки месяц или два будет заключен новый договор, но Сербия должна была ждать". "Тогда в сентябре я снова встретился с президентом Путиным, говорил с ним, сказал: "все зависит от вас и прошу вас, как вы решите, мы примем, но прошу вас, чтобы мы это подписали". Сейчас нас оповестили, что это будет до Нового года. Почему до Нового года? Логика простая, и не хочу скрывать, потому что они нам хотят этим сказать, что если мы начнем национализацию "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) или чего-то другого, то они перекроют газ 31 декабря. Для меня это очень, очень плохой сигнал во всяком смысле", - подчеркнул Вучич. Он отметил, что по вопросу NIS, в отношении которой санкции США вступили в силу 9 октября, будет разговаривать в понедельник с замминистром энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым. По словам сербского лидера, он озвучит идеи сербской стороны по выходу из ситуации с компанией, но не уверен, что российская сторона их примет. Гендиректор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович рассказал 18 мая, что российская и сербская стороны обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков. Предыдущий договор был продлен до октября. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду увеличить доходы от транспорта газа.

