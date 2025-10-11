Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич рассказал о предложении России по продлению поставок газа
БЕЛГРАД, 11 окт – ПРАЙМ. Власти Сербии разочарованы, что предложение по продлению договора о поставках газа из РФ будет действовать только до конца 2025 года, заявил президент Сербии Александр Вучич. Президент Сербии заявил в начале сентября, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы голубого топлива из России. "Пришла весть из Москвы или Санкт-Петербурга... Нам предложили договор по газу до Нового года. Я сказал, что эта новость нас очень разочаровывает, потому что мы должны были заключить до мая долгосрочный договор на три года. Мы были более чем честным и надежным партнером во всяком смысле, не говоря о том, что Сербия отказалась от арбитража и от многих других вещей, чтобы сохранить дружбу и партнерские отношения", - заявил Вучич изданию Informer. Он напомнил, что еще в мае в Москве разговаривал с президентом России и тогда было сказано, что "в кратчайшие сроки месяц или два будет заключен новый договор, но Сербия должна была ждать". "Тогда в сентябре я снова встретился с президентом Путиным, говорил с ним, сказал: "все зависит от вас и прошу вас, как вы решите, мы примем, но прошу вас, чтобы мы это подписали". Сейчас нас оповестили, что это будет до Нового года. Почему до Нового года? Логика простая, и не хочу скрывать, потому что они нам хотят этим сказать, что если мы начнем национализацию "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) или чего-то другого, то они перекроют газ 31 декабря. Для меня это очень, очень плохой сигнал во всяком смысле", - подчеркнул Вучич. Он отметил, что по вопросу NIS, в отношении которой санкции США вступили в силу 9 октября, будет разговаривать в понедельник с замминистром энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым. По словам сербского лидера, он озвучит идеи сербской стороны по выходу из ситуации с компанией, но не уверен, что российская сторона их примет. Гендиректор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович рассказал 18 мая, что российская и сербская стороны обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков. Предыдущий договор был продлен до октября. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду увеличить доходы от транспорта газа.
газ, россия, сербия, рф, москва, александр вучич, владимир путин, павел сорокин, nis, газпром, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, РФ, МОСКВА, Александр Вучич, Владимир Путин, Павел Сорокин, NIS, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
14:38 11.10.2025 (обновлено: 14:39 11.10.2025)
 
Вучич рассказал о предложении России по продлению поставок газа

Плохая весть. Какой договор по поставкам газа Россия предложила Сербии

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 11 окт – ПРАЙМ. Власти Сербии разочарованы, что предложение по продлению договора о поставках газа из РФ будет действовать только до конца 2025 года, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Президент Сербии заявил в начале сентября, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы голубого топлива из России.
"Пришла весть из Москвы или Санкт-Петербурга... Нам предложили договор по газу до Нового года. Я сказал, что эта новость нас очень разочаровывает, потому что мы должны были заключить до мая долгосрочный договор на три года. Мы были более чем честным и надежным партнером во всяком смысле, не говоря о том, что Сербия отказалась от арбитража и от многих других вещей, чтобы сохранить дружбу и партнерские отношения", - заявил Вучич изданию Informer.
Он напомнил, что еще в мае в Москве разговаривал с президентом России и тогда было сказано, что "в кратчайшие сроки месяц или два будет заключен новый договор, но Сербия должна была ждать".
"Тогда в сентябре я снова встретился с президентом Путиным, говорил с ним, сказал: "все зависит от вас и прошу вас, как вы решите, мы примем, но прошу вас, чтобы мы это подписали". Сейчас нас оповестили, что это будет до Нового года. Почему до Нового года? Логика простая, и не хочу скрывать, потому что они нам хотят этим сказать, что если мы начнем национализацию "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) или чего-то другого, то они перекроют газ 31 декабря. Для меня это очень, очень плохой сигнал во всяком смысле", - подчеркнул Вучич.
Он отметил, что по вопросу NIS, в отношении которой санкции США вступили в силу 9 октября, будет разговаривать в понедельник с замминистром энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым. По словам сербского лидера, он озвучит идеи сербской стороны по выходу из ситуации с компанией, но не уверен, что российская сторона их примет.
Гендиректор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович рассказал 18 мая, что российская и сербская стороны обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков. Предыдущий договор был продлен до октября.
Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду увеличить доходы от транспорта газа.
Энергетика Газ РОССИЯ СЕРБИЯ РФ МОСКВА Александр Вучич Владимир Путин Павел Сорокин NIS Газпром Газопровод "Турецкий поток"
 
 
