Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич рассказал, почему Сербию не принимают в ЕС - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251011/serbiya-863411592.html
Вучич рассказал, почему Сербию не принимают в ЕС
Вучич рассказал, почему Сербию не принимают в ЕС - 11.10.2025, ПРАЙМ
Вучич рассказал, почему Сербию не принимают в ЕС
Отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию, заявил президент Сербии... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T14:55+0300
2025-10-11T14:55+0300
мировая экономика
россия
сербия
рф
запад
александр вучич
шарль мишель
владимир путин
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862251157_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e26c7d8bff8acd8a23519aed870e8ed2.jpg
БЕЛГРАД, 11 окт – ПРАЙМ. Отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию, заявил президент Сербии Александр Вучич. "Чтобы вы знали, это единственная причина, почему Сербия не очень близка к членству в ЕС. Или бы уже была в самом конце этого пути. Потому что мы придерживались другой политики, потому что придерживались политики военного нейтралитета, потому что были честны по отношению ко всем: к российской стороне, международному праву, Уставу ООН, не нарушая природные интересы российского государства", - заявил Вучич массовому изданию Informer.По словам сербского лидера, бывший председатель Совета ЕС Шарль Мишель напрямую трижды просил его прекратить авиасообщение с Россией: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи. "Мы выдержали и не отменили авиасообщение. Мы сохранили и переговоры с РЖД. Мы обсуждаем с ними и железнодорожными компаниями КНР, как продолжить (модернизированную – ред.) железную дорогу от Валево до Врбницы, то есть границы с Черногорией. Разговариваем и с другими большими (российскими – ред.) компаниями", - отметил президент Сербии. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251011/serbiya-863410943.html
https://1prime.ru/20251011/serbiya-863411349.html
https://1prime.ru/20250725/serbiya-859953063.html
сербия
рф
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862251157_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e2ba878e6e1020d3cf4d6e8c16fde6ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сербия, рф, запад, александр вучич, шарль мишель, владимир путин, ес, оон, ржд, санкции против рф
Мировая экономика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, РФ, ЗАПАД, Александр Вучич, Шарль Мишель, Владимир Путин, ЕС, ООН, РЖД, санкции против РФ
14:55 11.10.2025
 
Вучич рассказал, почему Сербию не принимают в ЕС

Вучич назвал неучастие Сербии в санкциях против РФ причиной отказа от членства в ЕС

© РИА Новости . Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 11 окт – ПРАЙМ. Отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Чтобы вы знали, это единственная причина, почему Сербия не очень близка к членству в ЕС. Или бы уже была в самом конце этого пути. Потому что мы придерживались другой политики, потому что придерживались политики военного нейтралитета, потому что были честны по отношению ко всем: к российской стороне, международному праву, Уставу ООН, не нарушая природные интересы российского государства", - заявил Вучич массовому изданию Informer.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич не хочет национализировать NIS, заявила глава Минэнерго Сербии
14:10
По словам сербского лидера, бывший председатель Совета ЕС Шарль Мишель напрямую трижды просил его прекратить авиасообщение с Россией: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.
"Мы выдержали и не отменили авиасообщение. Мы сохранили и переговоры с РЖД. Мы обсуждаем с ними и железнодорожными компаниями КНР, как продолжить (модернизированную – ред.) железную дорогу от Валево до Врбницы, то есть границы с Черногорией. Разговариваем и с другими большими (российскими – ред.) компаниями", - отметил президент Сербии.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич рассказал о предложении России по продлению поставок газа
14:38
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
В Сербии осудили министра, допустившего поддержку антироссийских санкции
25 июля, 20:19
 
Мировая экономикаРОССИЯСЕРБИЯРФЗАПАДАлександр ВучичШарль МишельВладимир ПутинЕСООНРЖДсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала