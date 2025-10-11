https://1prime.ru/20251011/serebro-863404365.html

Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро

Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро в четвертом квартале текущего года составят в среднем 55 долларов за тройскую унцию, а в 2026 году уже могут превысить 60 долларов за унцию, рассказал РИА Новости старший аналитик "Эйлер" Никанор Халин. В четверг биржевая цена на серебро поднялась максимально до 49,965 доллара, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум в 49,82 доллара был установлен в апреле 2011 года. "В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что цены серебра составят в среднем 55 долларов за унцию в четвертом квартале 2025 года и превысят 60 долларов за унцию в 2026 году", - считает аналитик. Про этом Халин отметил, что не исключен кратковременный технический откат котировок. "Но с фундаментальной точки зрения мы подтверждаем наш взгляд, что 60+ долларов за унцию - это справедливый уровень для цен, учитывая уже огромный физический дефицит серебра и почти полное отсутствие реакции со стороны предложения. Около 80% объемов серебра поступает на рынок как побочный продукт при добыче других металлов или в результате вторичной переработки", - добавил он. С начала года стоимость серебра выросла более чем на 63% - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию.

2025

