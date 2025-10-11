Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС - 11.10.2025
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС - 11.10.2025, ПРАЙМ
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС
С 12 октября все страны, входящие в Шенгенскую зону, начнут использовать обновленную систему контроля въезда и выезда иностранных граждан, напомнили в... | 11.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. С 12 октября все страны, входящие в Шенгенскую зону, начнут использовать обновленную систему контроля въезда и выезда иностранных граждан, напомнили в Министерстве иностранных дел России в своем Telegram-канале."С 12 октября 2025 г. все государства-участники Шенгенской зоны &lt;…&gt; вводят новую систему контроля въезда/выезда на своей внешней границе, — говорится в сообщении. — Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование)".Изменения затронут граждан третьих стран, включая россиян, совершающих краткосрочные поездки. При выезде из ЕС на границе также будет проводиться проверка ранее собранных биометрических данных.В российском внешнеполитическом ведомстве порекомендовали гражданам учитывать нововведения при планировании поездок и прибывать в аэропорты заранее, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры.Ранее Еврокомиссия сообщала, что с 12 октября страны Европейского союза начнут вносить данные иностранцев в электронную базу при пересечении границ. Отпечатки пальцев и фотография будут фиксироваться при первом въезде и первом выезде из Шенгенской зоны. Ожидается, что новая система позволит получать более точные сведения о пересечениях границ, выявлять случаи превышения разрешенного срока пребывания, а также предотвращать мошенничество с документами и удостоверениями личности.
туризм, ес, россия, мид рф, в мире
Туризм, ЕС, РОССИЯ, МИД РФ, В мире
19:20 11.10.2025 (обновлено: 19:23 11.10.2025)
 
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС

МИД России разъяснил изменения при пересечении границ Шенгенской зоны. Что нужно знать

© РИА Новости . Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. С 12 октября все страны, входящие в Шенгенскую зону, начнут использовать обновленную систему контроля въезда и выезда иностранных граждан, напомнили в Министерстве иностранных дел России в своем Telegram-канале.
"С 12 октября 2025 г. все государства-участники Шенгенской зоны <…> вводят новую систему контроля въезда/выезда на своей внешней границе, — говорится в сообщении. — Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование)".
Подача документов на получение шенгенских виз - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
Российским туристам посоветовали подавать документы на шенген за три месяца
9 августа 2024, 12:40
Изменения затронут граждан третьих стран, включая россиян, совершающих краткосрочные поездки. При выезде из ЕС на границе также будет проводиться проверка ранее собранных биометрических данных.
В российском внешнеполитическом ведомстве порекомендовали гражданам учитывать нововведения при планировании поездок и прибывать в аэропорты заранее, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что с 12 октября страны Европейского союза начнут вносить данные иностранцев в электронную базу при пересечении границ. Отпечатки пальцев и фотография будут фиксироваться при первом въезде и первом выезде из Шенгенской зоны. Ожидается, что новая система позволит получать более точные сведения о пересечениях границ, выявлять случаи превышения разрешенного срока пребывания, а также предотвращать мошенничество с документами и удостоверениями личности.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
В Польше считают, что Венгрия покинет ЕС после исключения из Шенгена
9 августа 2024, 16:48
 
