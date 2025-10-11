https://1prime.ru/20251011/shengen-863415471.html
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС
2025-10-11T19:20+0300
туризм
ес
россия
мид рф
в мире
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. С 12 октября все страны, входящие в Шенгенскую зону, начнут использовать обновленную систему контроля въезда и выезда иностранных граждан, напомнили в Министерстве иностранных дел России в своем Telegram-канале."С 12 октября 2025 г. все государства-участники Шенгенской зоны <…> вводят новую систему контроля въезда/выезда на своей внешней границе, — говорится в сообщении. — Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование)".Изменения затронут граждан третьих стран, включая россиян, совершающих краткосрочные поездки. При выезде из ЕС на границе также будет проводиться проверка ранее собранных биометрических данных.В российском внешнеполитическом ведомстве порекомендовали гражданам учитывать нововведения при планировании поездок и прибывать в аэропорты заранее, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры.Ранее Еврокомиссия сообщала, что с 12 октября страны Европейского союза начнут вносить данные иностранцев в электронную базу при пересечении границ. Отпечатки пальцев и фотография будут фиксироваться при первом въезде и первом выезде из Шенгенской зоны. Ожидается, что новая система позволит получать более точные сведения о пересечениях границ, выявлять случаи превышения разрешенного срока пребывания, а также предотвращать мошенничество с документами и удостоверениями личности.
Новости
ru-RU
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ
. С 12 октября все страны, входящие в Шенгенскую зону, начнут использовать обновленную систему контроля въезда и выезда иностранных граждан, напомнили в Министерстве иностранных дел России в своем Telegram-канале
.
"С 12 октября 2025 г. все государства-участники Шенгенской зоны <…> вводят новую систему контроля въезда/выезда на своей внешней границе, — говорится в сообщении. — Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование)".
Изменения затронут граждан третьих стран, включая россиян, совершающих краткосрочные поездки. При выезде из ЕС
на границе также будет проводиться проверка ранее собранных биометрических данных.
В российском внешнеполитическом ведомстве порекомендовали гражданам учитывать нововведения при планировании поездок и прибывать в аэропорты заранее, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что с 12 октября страны Европейского союза начнут вносить данные иностранцев в электронную базу при пересечении границ. Отпечатки пальцев и фотография будут фиксироваться при первом въезде и первом выезде из Шенгенской зоны. Ожидается, что новая система позволит получать более точные сведения о пересечениях границ, выявлять случаи превышения разрешенного срока пребывания, а также предотвращать мошенничество с документами и удостоверениями личности.
