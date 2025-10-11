https://1prime.ru/20251011/sk-863413368.html
В Донецке при обстреле повреждено административное здание
В Донецке при обстреле повреждено административное здание
ДОНЕЦК, 9 окт – ПРАЙМ. Административное здание и гражданская инфраструктура повреждены в результате атаки украинского БПЛА по парку кованых фигур в Донецке, рассказал сотрудник Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости. "В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили административные здания и гражданская инфраструктура", - сказал сотрудник СК РФ. По предварительным данным, ВСУ при атаке использовали БПЛА самолетного типа. "Подвергся обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, использованы ударные БПЛА самолетного типа, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - добавил он.
