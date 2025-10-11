Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Донецке при обстреле повреждено административное здание - 11.10.2025
В Донецке при обстреле повреждено административное здание
В Донецке при обстреле повреждено административное здание - 11.10.2025, ПРАЙМ
В Донецке при обстреле повреждено административное здание
Административное здание и гражданская инфраструктура повреждены в результате атаки украинского БПЛА по парку кованых фигур в Донецке, рассказал сотрудник... | 11.10.2025, ПРАЙМ
ДОНЕЦК, 9 окт – ПРАЙМ. Административное здание и гражданская инфраструктура повреждены в результате атаки украинского БПЛА по парку кованых фигур в Донецке, рассказал сотрудник Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости. "В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили административные здания и гражданская инфраструктура", - сказал сотрудник СК РФ. По предварительным данным, ВСУ при атаке использовали БПЛА самолетного типа. "Подвергся обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, использованы ударные БПЛА самолетного типа, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - добавил он.
общество , рф, ск рф, всу
Общество , РФ, СК РФ, ВСУ
16:40 11.10.2025
 
В Донецке при обстреле повреждено административное здание

СК: административное здание повреждено в результате атаки БПЛА ВСУ по парку в Донецке

Ситуация в Донецкой Народной Республике - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Ситуация в Донецкой Народной Республике. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт – ПРАЙМ. Административное здание и гражданская инфраструктура повреждены в результате атаки украинского БПЛА по парку кованых фигур в Донецке, рассказал сотрудник Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили административные здания и гражданская инфраструктура", - сказал сотрудник СК РФ.
По предварительным данным, ВСУ при атаке использовали БПЛА самолетного типа.
"Подвергся обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, использованы ударные БПЛА самолетного типа, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - добавил он.
