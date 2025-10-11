https://1prime.ru/20251011/sotsfond-863399605.html
Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Соцфонд 7,8 млрд рублей
Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Соцфонд 7,8 млрд рублей - 11.10.2025, ПРАЙМ
Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Соцфонд 7,8 млрд рублей
Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Социальный фонд России 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений в 2026 году, выяснило РИА Новости. | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T02:30+0300
2025-10-11T02:30+0300
2025-10-11T02:30+0300
экономика
финансы
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863399605.jpg?1760139032
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Социальный фонд России 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений в 2026 году, выяснило РИА Новости.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений, поступивших в негосударственные пенсионные фонды России, будут учтены в бюджете Соцфонда в 2026 году по планам правительства. В 2027 году эта сумма вырастет до 8,3 миллиарда рублей, а в 2028 году - до 8,9 миллиарда рублей.
Правительство России внесло проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов в Госдуму 29 сентября.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Госдума
Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Соцфонд 7,8 млрд рублей
Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Соцфонд 7,8 млрд рублей
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Социальный фонд России 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений в 2026 году, выяснило РИА Новости.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений, поступивших в негосударственные пенсионные фонды России, будут учтены в бюджете Соцфонда в 2026 году по планам правительства. В 2027 году эта сумма вырастет до 8,3 миллиарда рублей, а в 2028 году - до 8,9 миллиарда рублей.
Правительство России внесло проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов в Госдуму 29 сентября.