Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Соцфонд 7,8 млрд рублей

экономика
финансы
россия
госдума
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Социальный фонд России 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений в 2026 году, выяснило РИА Новости. Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений, поступивших в негосударственные пенсионные фонды России, будут учтены в бюджете Соцфонда в 2026 году по планам правительства. В 2027 году эта сумма вырастет до 8,3 миллиарда рублей, а в 2028 году - до 8,9 миллиарда рублей. Правительство России внесло проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов в Госдуму 29 сентября.
02:30 11.10.2025
 
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Социальный фонд России 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений в 2026 году, выяснило РИА Новости.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений, поступивших в негосударственные пенсионные фонды России, будут учтены в бюджете Соцфонда в 2026 году по планам правительства. В 2027 году эта сумма вырастет до 8,3 миллиарда рублей, а в 2028 году - до 8,9 миллиарда рублей.
Правительство России внесло проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов в Госдуму 29 сентября.
 
