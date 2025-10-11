https://1prime.ru/20251011/ssha-863418336.html

США готовят ответ на ограничения Китая по экспорту редкоземельных металлов

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. США готовят ряд ответных шагов на меры Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией. Министерство коммерции КНР в четверг объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. "США готовят ряд возможных ответных действий, включая санкции против китайских компаний, новые экспортные ограничения и внесение китайских групп в торговый черный список", - пишет издание. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.

