США готовят ответ на ограничения Китая по экспорту редкоземельных металлов - 11.10.2025, ПРАЙМ
США готовят ответ на ограничения Китая по экспорту редкоземельных металлов
США готовят ряд ответных шагов на меры Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с... | 11.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. США готовят ряд ответных шагов на меры Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией. Министерство коммерции КНР в четверг объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. "США готовят ряд возможных ответных действий, включая санкции против китайских компаний, новые экспортные ограничения и внесение китайских групп в торговый черный список", - пишет издание. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
22:54 11.10.2025
 
США готовят ответ на ограничения Китая по экспорту редкоземельных металлов

FT: США готовят ряд ответных мер на ограничения Китая по экспорту редкоземельных металлов

Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. США готовят ряд ответных шагов на меры Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.
Министерство коммерции КНР в четверг объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
"США готовят ряд возможных ответных действий, включая санкции против китайских компаний, новые экспортные ограничения и внесение китайских групп в торговый черный список", - пишет издание.
В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
В Китае оценили риск эскалации торгового противостояния с США
