Столтенберг сделал неожиданное заявление Путину

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о беседах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК со ссылкой на его мемуары.Он заявил, что впервые в Москве оказался в июне 2001 года, будучи премьером Норвегии. Столтенберг добавил, что в дальнейшем у него сложилось впечатление, что Путин — трудолюбивый, рациональный и целеустремленный человек."В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали... С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договорённости", — сказал он.Президент США Дональд Трамп называл ранее российского коллегу "сильным парнем" и "профессионалом".

москва

