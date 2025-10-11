Столтенберг сделал неожиданное заявление Путину
Столтенберг рассказал о беседах с Путиным. Какие детали он раскрыл
Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о беседах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК со ссылкой на его мемуары.
Он заявил, что впервые в Москве оказался в июне 2001 года, будучи премьером Норвегии. Столтенберг добавил, что в дальнейшем у него сложилось впечатление, что Путин — трудолюбивый, рациональный и целеустремленный человек.
"В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали... С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договорённости", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп называл ранее российского коллегу "сильным парнем" и "профессионалом".