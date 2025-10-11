Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Столтенберг сделал неожиданное заявление Путину - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251011/stoltenberg-863413040.html
Столтенберг сделал неожиданное заявление Путину
Столтенберг сделал неожиданное заявление Путину - 11.10.2025, ПРАЙМ
Столтенберг сделал неожиданное заявление Путину
Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о беседах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК со ссылкой на его мемуары.Он заявил, что... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T16:34+0300
2025-10-11T16:58+0300
россия
владимир путин
йенс столтенберг
москва
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/27/841262710_0:0:2199:1237_1920x0_80_0_0_c862553cb5c995c972ada438e5501e7b.jpg
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о беседах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК со ссылкой на его мемуары.Он заявил, что впервые в Москве оказался в июне 2001 года, будучи премьером Норвегии. Столтенберг добавил, что в дальнейшем у него сложилось впечатление, что Путин — трудолюбивый, рациональный и целеустремленный человек."В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали... С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договорённости", — сказал он.Президент США Дональд Трамп называл ранее российского коллегу "сильным парнем" и "профессионалом".
https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/27/841262710_73:0:2126:1540_1920x0_80_0_0_224896c487aa2cfe39e26fb5a568359e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, йенс столтенберг, москва, нато
РОССИЯ, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, МОСКВА, НАТО
16:34 11.10.2025 (обновлено: 16:58 11.10.2025)
 
Столтенберг сделал неожиданное заявление Путину

Столтенберг рассказал о беседах с Путиным. Какие детали он раскрыл

© Фото : NATOЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Йенс Столтенберг. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о беседах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК со ссылкой на его мемуары.

Он заявил, что впервые в Москве оказался в июне 2001 года, будучи премьером Норвегии. Столтенберг добавил, что в дальнейшем у него сложилось впечатление, что Путин — трудолюбивый, рациональный и целеустремленный человек.

"В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали... С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договорённости", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп называл ранее российского коллегу "сильным парнем" и "профессионалом".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
9 октября, 08:49
 
РОССИЯВладимир ПутинЙенс СтолтенбергМОСКВАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала