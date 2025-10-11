https://1prime.ru/20251011/suitsid-863410640.html
СМИ назвали возможную причину смерти криптоинвестора в Киеве
СМИ назвали возможную причину смерти криптоинвестора в Киеве - 11.10.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали возможную причину смерти криптоинвестора в Киеве
Предположительно покончивший с собой в Киеве крупный криптоинвестор Константин Ганич мог пойти на суицид после недавнего обвала рынка криптовалют, сообщило... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T13:50+0300
2025-10-11T13:50+0300
2025-10-11T13:50+0300
происшествия
финансы
киев
сша
китай
дональд трамп
рынок криптовалюты
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863410505_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d7d46325234fdea7a5cb291ec4b6dace.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Предположительно покончивший с собой в Киеве крупный криптоинвестор Константин Ганич мог пойти на суицид после недавнего обвала рынка криптовалют, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в субботу ряд украинских СМИ сообщил о смерти Ганича. По предварительной версии украинских правоохранителей, предприниматель покончил с собой якобы из-за финансовых трудностей. "Погибший в Киеве Константин Ганич действительно мог покончить жизнь самоубийством... Возможным мотивом они называют вчерашний обвал крипторынка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". По другой версии, которую ранее также опубликовала "Страна", Ганич сталкивался с давлением украинских силовиков, которые вымогали долю от его дохода от криптоопераций. Ранее СМИ сообщили о крупнейшем с апреля обвале рынка криптовалют, последовавшем за заявлением президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Китая. По данным агентства Блумберг, за час после заявления Трампа было ликвидировано более 6 миллиардов долларов США на криптовалютных позициях.
https://1prime.ru/20251011/rynok-863400087.html
https://1prime.ru/20251011/bitkoin-863405412.html
киев
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863410505_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_326bc878db152280cbf537f51535a155.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, киев, сша, китай, дональд трамп, рынок криптовалюты, криптовалюта
Происшествия, Финансы, Киев, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, рынок криптовалюты, криптовалюта
СМИ назвали возможную причину смерти криптоинвестора в Киеве
Украинский предприниматель Ганич мог покончить с собой после обвала рынка криптовалют