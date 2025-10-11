Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали возможную причину смерти криптоинвестора в Киеве - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251011/suitsid-863410640.html
СМИ назвали возможную причину смерти криптоинвестора в Киеве
СМИ назвали возможную причину смерти криптоинвестора в Киеве - 11.10.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали возможную причину смерти криптоинвестора в Киеве
Предположительно покончивший с собой в Киеве крупный криптоинвестор Константин Ганич мог пойти на суицид после недавнего обвала рынка криптовалют, сообщило... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T13:50+0300
2025-10-11T13:50+0300
происшествия
финансы
киев
сша
китай
дональд трамп
рынок криптовалюты
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863410505_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d7d46325234fdea7a5cb291ec4b6dace.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Предположительно покончивший с собой в Киеве крупный криптоинвестор Константин Ганич мог пойти на суицид после недавнего обвала рынка криптовалют, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в субботу ряд украинских СМИ сообщил о смерти Ганича. По предварительной версии украинских правоохранителей, предприниматель покончил с собой якобы из-за финансовых трудностей. "Погибший в Киеве Константин Ганич действительно мог покончить жизнь самоубийством... Возможным мотивом они называют вчерашний обвал крипторынка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". По другой версии, которую ранее также опубликовала "Страна", Ганич сталкивался с давлением украинских силовиков, которые вымогали долю от его дохода от криптоопераций. Ранее СМИ сообщили о крупнейшем с апреля обвале рынка криптовалют, последовавшем за заявлением президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Китая. По данным агентства Блумберг, за час после заявления Трампа было ликвидировано более 6 миллиардов долларов США на криптовалютных позициях.
https://1prime.ru/20251011/rynok-863400087.html
https://1prime.ru/20251011/bitkoin-863405412.html
киев
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863410505_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_326bc878db152280cbf537f51535a155.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, киев, сша, китай, дональд трамп, рынок криптовалюты, криптовалюта
Происшествия, Финансы, Киев, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, рынок криптовалюты, криптовалюта
13:50 11.10.2025
 
СМИ назвали возможную причину смерти криптоинвестора в Киеве

Украинский предприниматель Ганич мог покончить с собой после обвала рынка криптовалют

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Предположительно покончивший с собой в Киеве крупный криптоинвестор Константин Ганич мог пойти на суицид после недавнего обвала рынка криптовалют, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в субботу ряд украинских СМИ сообщил о смерти Ганича. По предварительной версии украинских правоохранителей, предприниматель покончил с собой якобы из-за финансовых трудностей.
Майнинговый центр - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов
04:00
"Погибший в Киеве Константин Ганич действительно мог покончить жизнь самоубийством... Возможным мотивом они называют вчерашний обвал крипторынка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
По другой версии, которую ранее также опубликовала "Страна", Ганич сталкивался с давлением украинских силовиков, которые вымогали долю от его дохода от криптоопераций.
Ранее СМИ сообщили о крупнейшем с апреля обвале рынка криптовалют, последовавшем за заявлением президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Китая. По данным агентства Блумберг, за час после заявления Трампа было ликвидировано более 6 миллиардов долларов США на криптовалютных позициях.
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Эксперты спрогнозировали, сколько будет стоить биткоин к концу года
10:18
 
ПроисшествияФинансыКиевСШАКИТАЙДональд Трампрынок криптовалютыкриптовалюта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала