Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Священник рассказал о чудесах со святынями на фронте - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251011/svjaschennik-863399882.html
Священник рассказал о чудесах со святынями на фронте
Священник рассказал о чудесах со святынями на фронте - 11.10.2025, ПРАЙМ
Священник рассказал о чудесах со святынями на фронте
Единственное место, оставшееся целым после обстрела позиций разведбата морской пехоты РФ летом 2023 года под Работино на запорожском фронте, - это углубление,... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T03:15+0300
2025-10-11T03:15+0300
общество
россия
рф
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863399882.jpg?1760141743
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Единственное место, оставшееся целым после обстрела позиций разведбата морской пехоты РФ летом 2023 года под Работино на запорожском фронте, - это углубление, где стояла икона святой Матроны Московской, такие чудеса со святынями на фронте повсеместны, заявил в интервью РИА Новости военный священник, кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев). Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино. "Враг ударил по нам во второй половине июня. Мы дрались июль и весь август. Никогда не забудется тот ад, когда европейская и американская артиллерия начала мешать нас с землёй. Мы выстояли. Вгрызались в землю и держались, пока позиции не превратились в пустыню… Единственное место, оставшееся целым от позиций батальона, - это маленькое углубление, буквально "лисья нора" на двух-трех человек, где стояла иконочка Матроны Московской. То, что икона и место, где она стояла, уцелели - это чудо, конечно же. И вот - под страшным, просто чудовищным, адским огнем противника мы прятались, в том числе там, и молились, оттуда уходили на боевые задачи", - рассказал отец Гурий. Он добавил, что такие чудеса со святынями, иконами - повсеместны на фронте. В пятницу Владимир Путин рассказал, что военные подарили ему на день рождения иконы с вмятинами от пуль: эти иконы спасли бойцов. По словам президента, эти подарки имеют для него особую ценность. Полный текст интервью читайте 13 октября в 10.00 на сайте ria.ru.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, владимир путин, всу
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ВСУ
03:15 11.10.2025
 
Священник рассказал о чудесах со святынями на фронте

Священник Гурий рассказал об углублении, где стояла икона Матроны Московской

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Единственное место, оставшееся целым после обстрела позиций разведбата морской пехоты РФ летом 2023 года под Работино на запорожском фронте, - это углубление, где стояла икона святой Матроны Московской, такие чудеса со святынями на фронте повсеместны, заявил в интервью РИА Новости военный священник, кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).
Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино.
"Враг ударил по нам во второй половине июня. Мы дрались июль и весь август. Никогда не забудется тот ад, когда европейская и американская артиллерия начала мешать нас с землёй. Мы выстояли. Вгрызались в землю и держались, пока позиции не превратились в пустыню… Единственное место, оставшееся целым от позиций батальона, - это маленькое углубление, буквально "лисья нора" на двух-трех человек, где стояла иконочка Матроны Московской. То, что икона и место, где она стояла, уцелели - это чудо, конечно же. И вот - под страшным, просто чудовищным, адским огнем противника мы прятались, в том числе там, и молились, оттуда уходили на боевые задачи", - рассказал отец Гурий.
Он добавил, что такие чудеса со святынями, иконами - повсеместны на фронте.
В пятницу Владимир Путин рассказал, что военные подарили ему на день рождения иконы с вмятинами от пуль: эти иконы спасли бойцов. По словам президента, эти подарки имеют для него особую ценность.
Полный текст интервью читайте 13 октября в 10.00 на сайте ria.ru.
 
ОбществоРОССИЯРФВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала