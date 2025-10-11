Священник рассказал о чудесах со святынями на фронте

https://1prime.ru/20251011/svjaschennik-863399882.html

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Единственное место, оставшееся целым после обстрела позиций разведбата морской пехоты РФ летом 2023 года под Работино на запорожском фронте, - это углубление, где стояла икона святой Матроны Московской, такие чудеса со святынями на фронте повсеместны, заявил в интервью РИА Новости военный священник, кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев). Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино. "Враг ударил по нам во второй половине июня. Мы дрались июль и весь август. Никогда не забудется тот ад, когда европейская и американская артиллерия начала мешать нас с землёй. Мы выстояли. Вгрызались в землю и держались, пока позиции не превратились в пустыню… Единственное место, оставшееся целым от позиций батальона, - это маленькое углубление, буквально "лисья нора" на двух-трех человек, где стояла иконочка Матроны Московской. То, что икона и место, где она стояла, уцелели - это чудо, конечно же. И вот - под страшным, просто чудовищным, адским огнем противника мы прятались, в том числе там, и молились, оттуда уходили на боевые задачи", - рассказал отец Гурий. Он добавил, что такие чудеса со святынями, иконами - повсеместны на фронте. В пятницу Владимир Путин рассказал, что военные подарили ему на день рождения иконы с вмятинами от пуль: эти иконы спасли бойцов. По словам президента, эти подарки имеют для него особую ценность. Полный текст интервью читайте 13 октября в 10.00 на сайте ria.ru.

