https://1prime.ru/20251011/svjaschennik-863401814.html
Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны
Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны - 11.10.2025, ПРАЙМ
Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны
Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам - дружбе,... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T07:40+0300
2025-10-11T07:40+0300
2025-10-11T07:40+0300
общество
россия
рф
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863401814.jpg?1760157649
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам - дружбе, взаимовыручке, честности, и важно, чтобы на это был духовный отклик, рассказал в интервью РИА Новости военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).
Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия Орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино.
"Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам: дружбе, взаимовыручке, совести, честности. Это всё раскрывается тут. И священники нужны, в том числе, чтобы помочь человеку это увидеть, почувствовать, чтобы на это был духовный отклик, ведь вера становится новым смыслом жизни", - сказал отец Гурий.
По его словам, священники оказывают духовную помощь: исповедуют, причащают, соборуют, молятся с людьми и за них, беседуют с ними.
"На войне нужен священник, его труд очень востребован, военнослужащие хотят, чтобы он был с ними. Людям важно духовное осмысление подвига, вообще своей службы, чтобы понимать, зачем рискуют жизнью. Здесь и приходят слова Евангелия: "Положить жизнь за други своя", - заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 13 октября.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин, всу
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ВСУ
Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны
Священник Гурий: увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам - дружбе, взаимовыручке, честности, и важно, чтобы на это был духовный отклик, рассказал в интервью РИА Новости военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).
Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия Орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино.
"Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам: дружбе, взаимовыручке, совести, честности. Это всё раскрывается тут. И священники нужны, в том числе, чтобы помочь человеку это увидеть, почувствовать, чтобы на это был духовный отклик, ведь вера становится новым смыслом жизни", - сказал отец Гурий.
По его словам, священники оказывают духовную помощь: исповедуют, причащают, соборуют, молятся с людьми и за них, беседуют с ними.
"На войне нужен священник, его труд очень востребован, военнослужащие хотят, чтобы он был с ними. Людям важно духовное осмысление подвига, вообще своей службы, чтобы понимать, зачем рискуют жизнью. Здесь и приходят слова Евангелия: "Положить жизнь за други своя", - заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 13 октября.