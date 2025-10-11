https://1prime.ru/20251011/svjaschennik-863401814.html

Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны

Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны - 11.10.2025, ПРАЙМ

Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны

Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам - дружбе,... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T07:40+0300

2025-10-11T07:40+0300

2025-10-11T07:40+0300

общество

россия

рф

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863401814.jpg?1760157649

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам - дружбе, взаимовыручке, честности, и важно, чтобы на это был духовный отклик, рассказал в интервью РИА Новости военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев). Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия Орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино. "Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам: дружбе, взаимовыручке, совести, честности. Это всё раскрывается тут. И священники нужны, в том числе, чтобы помочь человеку это увидеть, почувствовать, чтобы на это был духовный отклик, ведь вера становится новым смыслом жизни", - сказал отец Гурий. По его словам, священники оказывают духовную помощь: исповедуют, причащают, соборуют, молятся с людьми и за них, беседуют с ними. "На войне нужен священник, его труд очень востребован, военнослужащие хотят, чтобы он был с ними. Людям важно духовное осмысление подвига, вообще своей службы, чтобы понимать, зачем рискуют жизнью. Здесь и приходят слова Евангелия: "Положить жизнь за други своя", - заключил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 13 октября.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, всу