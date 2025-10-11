Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251011/svjaschennik-863401814.html
Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны
Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны - 11.10.2025, ПРАЙМ
Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны
Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам - дружбе,... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T07:40+0300
2025-10-11T07:40+0300
общество
россия
рф
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863401814.jpg?1760157649
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам - дружбе, взаимовыручке, честности, и важно, чтобы на это был духовный отклик, рассказал в интервью РИА Новости военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев). Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия Орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино. "Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам: дружбе, взаимовыручке, совести, честности. Это всё раскрывается тут. И священники нужны, в том числе, чтобы помочь человеку это увидеть, почувствовать, чтобы на это был духовный отклик, ведь вера становится новым смыслом жизни", - сказал отец Гурий. По его словам, священники оказывают духовную помощь: исповедуют, причащают, соборуют, молятся с людьми и за них, беседуют с ними. "На войне нужен священник, его труд очень востребован, военнослужащие хотят, чтобы он был с ними. Людям важно духовное осмысление подвига, вообще своей службы, чтобы понимать, зачем рискуют жизнью. Здесь и приходят слова Евангелия: "Положить жизнь за други своя", - заключил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 13 октября.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, владимир путин, всу
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ВСУ
07:40 11.10.2025
 
Священник рассказал, как человек может измениться, увидев тяготы войны

Священник Гурий: увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам - дружбе, взаимовыручке, честности, и важно, чтобы на это был духовный отклик, рассказал в интервью РИА Новости военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).
Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия Орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино.
"Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам: дружбе, взаимовыручке, совести, честности. Это всё раскрывается тут. И священники нужны, в том числе, чтобы помочь человеку это увидеть, почувствовать, чтобы на это был духовный отклик, ведь вера становится новым смыслом жизни", - сказал отец Гурий.
По его словам, священники оказывают духовную помощь: исповедуют, причащают, соборуют, молятся с людьми и за них, беседуют с ними.
"На войне нужен священник, его труд очень востребован, военнослужащие хотят, чтобы он был с ними. Людям важно духовное осмысление подвига, вообще своей службы, чтобы понимать, зачем рискуют жизнью. Здесь и приходят слова Евангелия: "Положить жизнь за други своя", - заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 13 октября.
 
ОбществоРОССИЯРФВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала