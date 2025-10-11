https://1prime.ru/20251011/t-tehnologija-863401592.html

"Т-Технологии" не планируют снижать темпы роста прибыли по МСФО

2025-10-11T07:28+0300

2025-10-11T07:28+0300

2025-10-11T07:28+0300

финансы

экономика

тинькофф

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863401592.jpg?1760156924

СИРИУС, 11 окт- ПРАЙМ. "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") не планируют снижать темпы роста чистой прибыли по МСФО в следующем году, заявил РИА Новости финансовый директор группы Илья Писемский. "Совершенно точно мы не планируем снижать темпы роста прибыли, но, конечно, рост прибыли зависит от капитала", - сказал он в кулуарах на форуме Банка России Finopolis, отвечая на вопрос о том, планирует ли группа увеличивать прибыль по МСФО в следующем году. "Поступательный рост прибыли сохранится", - заключил Писемский. В августе группа сообщала, что чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО в первом полугодии выросла на 75% - до 80,2 миллиарда рублей, в аналогичном периоде прошлого года чистая прибыль составляла 45,7 миллиарда. Тогда же отмечалось, что на 2025 год группа ориентируется на рост операционной чистой прибыли минимум на 40% при рентабельности капитала больше 30%.

2025

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

финансы, тинькофф, банк россия, банк россии