https://1prime.ru/20251011/t-tehnologija-863401592.html
"Т-Технологии" не планируют снижать темпы роста прибыли по МСФО
"Т-Технологии" не планируют снижать темпы роста прибыли по МСФО - 11.10.2025, ПРАЙМ
"Т-Технологии" не планируют снижать темпы роста прибыли по МСФО
"Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") не планируют снижать темпы роста чистой прибыли по МСФО в следующем году, заявил РИА Новости... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T07:28+0300
2025-10-11T07:28+0300
2025-10-11T07:28+0300
финансы
экономика
тинькофф
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863401592.jpg?1760156924
СИРИУС, 11 окт- ПРАЙМ. "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") не планируют снижать темпы роста чистой прибыли по МСФО в следующем году, заявил РИА Новости финансовый директор группы Илья Писемский.
"Совершенно точно мы не планируем снижать темпы роста прибыли, но, конечно, рост прибыли зависит от капитала", - сказал он в кулуарах на форуме Банка России Finopolis, отвечая на вопрос о том, планирует ли группа увеличивать прибыль по МСФО в следующем году.
"Поступательный рост прибыли сохранится", - заключил Писемский.
В августе группа сообщала, что чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО в первом полугодии выросла на 75% - до 80,2 миллиарда рублей, в аналогичном периоде прошлого года чистая прибыль составляла 45,7 миллиарда.
Тогда же отмечалось, что на 2025 год группа ориентируется на рост операционной чистой прибыли минимум на 40% при рентабельности капитала больше 30%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, тинькофф, банк россия, банк россии
Финансы, Экономика, Тинькофф, банк Россия, Банк России
"Т-Технологии" не планируют снижать темпы роста прибыли по МСФО
«Т-Технологии» не планируют снижать темпы роста чистой прибыли по МСФО
СИРИУС, 11 окт- ПРАЙМ. "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") не планируют снижать темпы роста чистой прибыли по МСФО в следующем году, заявил РИА Новости финансовый директор группы Илья Писемский.
"Совершенно точно мы не планируем снижать темпы роста прибыли, но, конечно, рост прибыли зависит от капитала", - сказал он в кулуарах на форуме Банка России Finopolis, отвечая на вопрос о том, планирует ли группа увеличивать прибыль по МСФО в следующем году.
"Поступательный рост прибыли сохранится", - заключил Писемский.
В августе группа сообщала, что чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО в первом полугодии выросла на 75% - до 80,2 миллиарда рублей, в аналогичном периоде прошлого года чистая прибыль составляла 45,7 миллиарда.
Тогда же отмечалось, что на 2025 год группа ориентируется на рост операционной чистой прибыли минимум на 40% при рентабельности капитала больше 30%.