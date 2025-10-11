Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Т-Технологии" не планируют снижать темпы роста прибыли по МСФО - 11.10.2025
"Т-Технологии" не планируют снижать темпы роста прибыли по МСФО
"Т-Технологии" не планируют снижать темпы роста прибыли по МСФО - 11.10.2025, ПРАЙМ
"Т-Технологии" не планируют снижать темпы роста прибыли по МСФО
"Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") не планируют снижать темпы роста чистой прибыли по МСФО в следующем году, заявил РИА Новости... | 11.10.2025, ПРАЙМ
07:28 11.10.2025
 
"Т-Технологии" не планируют снижать темпы роста прибыли по МСФО

«Т-Технологии» не планируют снижать темпы роста чистой прибыли по МСФО

СИРИУС, 11 окт- ПРАЙМ. "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") не планируют снижать темпы роста чистой прибыли по МСФО в следующем году, заявил РИА Новости финансовый директор группы Илья Писемский.
"Совершенно точно мы не планируем снижать темпы роста прибыли, но, конечно, рост прибыли зависит от капитала", - сказал он в кулуарах на форуме Банка России Finopolis, отвечая на вопрос о том, планирует ли группа увеличивать прибыль по МСФО в следующем году.
"Поступательный рост прибыли сохранится", - заключил Писемский.
В августе группа сообщала, что чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО в первом полугодии выросла на 75% - до 80,2 миллиарда рублей, в аналогичном периоде прошлого года чистая прибыль составляла 45,7 миллиарда.
Тогда же отмечалось, что на 2025 год группа ориентируется на рост операционной чистой прибыли минимум на 40% при рентабельности капитала больше 30%.
 
