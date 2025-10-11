https://1prime.ru/20251011/tramp-863399014.html

Трамп пообещал, что цены на лекарства в США упадут на 100% и больше

Трамп пообещал, что цены на лекарства в США упадут на 100% и больше - 11.10.2025, ПРАЙМ

Трамп пообещал, что цены на лекарства в США упадут на 100% и больше

Президент США Дональд Трамп пообещал, что цены на некоторые лекарства в США упадут на 100% и больше. | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T01:09+0300

2025-10-11T01:09+0300

2025-10-11T01:09+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863399014.jpg?1760134160

ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал, что цены на некоторые лекарства в США упадут на 100% и больше. "Американцы могут ожидать скидки во многих случаях гораздо больше 100%. К примеру, одно лекарство очень популярное: 654% на ингаляторы. А также на определенные препараты от диабета, в среднем 654% снижение цены", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Президент США не пояснил, подразумевает ли он, что препараты станут в 6,5 раз дешевле. Трамп добавил, что демократической оппозиции в любом случае покажется, что снижение цен недостаточное.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп