Трамп пообещал, что цены на лекарства в США упадут на 100% и больше
2025-10-11T01:09+0300
ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал, что цены на некоторые лекарства в США упадут на 100% и больше.
"Американцы могут ожидать скидки во многих случаях гораздо больше 100%. К примеру, одно лекарство очень популярное: 654% на ингаляторы. А также на определенные препараты от диабета, в среднем 654% снижение цены", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Президент США не пояснил, подразумевает ли он, что препараты станут в 6,5 раз дешевле.
Трамп добавил, что демократической оппозиции в любом случае покажется, что снижение цен недостаточное.
