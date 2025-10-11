https://1prime.ru/20251011/tramp-863414393.html
Трамп и Зеленский обсудили возможные поставки Киеву ракет Tomahawk
Трамп и Зеленский обсудили возможные поставки Киеву ракет Tomahawk
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk, сообщает портал Axios со ссылкой на два источника. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом. "Трамп разговаривал в субботу с... Зеленским, и они обсудили возможность получения Украиной ракет большой дальности Tomahawk... Источники не сообщили, было ли принято какое-либо окончательное решение", - сообщает портал. Один источник отметил, что звонок длился около 30 минут. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
