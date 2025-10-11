Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп и Зеленский обсудили возможные поставки Киеву ракет Tomahawk - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251011/tramp-863414393.html
Трамп и Зеленский обсудили возможные поставки Киеву ракет Tomahawk
Трамп и Зеленский обсудили возможные поставки Киеву ракет Tomahawk - 11.10.2025, ПРАЙМ
Трамп и Зеленский обсудили возможные поставки Киеву ракет Tomahawk
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk, сообщает портал Axios со ссылкой на два... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T18:15+0300
2025-10-11T18:15+0300
россия
газ
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_e7030ad1b40cbf6bd54caf11f4c83ce5.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk, сообщает портал Axios со ссылкой на два источника. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом. "Трамп разговаривал в субботу с... Зеленским, и они обсудили возможность получения Украиной ракет большой дальности Tomahawk... Источники не сообщили, было ли принято какое-либо окончательное решение", - сообщает портал. Один источник отметил, что звонок длился около 30 минут. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
https://1prime.ru/20251009/tramp-863311780.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_367:0:3096:2047_1920x0_80_0_0_321f88359ea809ba9e74109040171a6a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
РОССИЯ, Газ, США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
18:15 11.10.2025
 
Трамп и Зеленский обсудили возможные поставки Киеву ракет Tomahawk

Axios: Трамп и Зеленский обсудили возможность получения Киевом ракет Tomahawk

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk, сообщает портал Axios со ссылкой на два источника.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом.
"Трамп разговаривал в субботу с... Зеленским, и они обсудили возможность получения Украиной ракет большой дальности Tomahawk... Источники не сообщили, было ли принято какое-либо окончательное решение", - сообщает портал.
Один источник отметил, что звонок длился около 30 минут.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
"Зеленый свет": в США заявили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk
9 октября, 06:58
 
РОССИЯГазСШАУКРАИНАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала