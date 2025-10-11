Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп поручил Пентагону направить средства на выплату зарплат военным - 11.10.2025, ПРАЙМ
Трамп поручил Пентагону направить средства на выплату зарплат военным
Трамп поручил Пентагону направить средства на выплату зарплат военным - 11.10.2025, ПРАЙМ
Трамп поручил Пентагону направить средства на выплату зарплат военным
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплату американским... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T22:03+0300
2025-10-11T22:03+0300
общество
мировая экономика
сша
пит хегсет
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплату американским военнослужащим на следующей неделе, несмотря на приостановку работы правительства. "Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
сша
общество , мировая экономика, сша, пит хегсет, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп
22:03 11.10.2025
 
Трамп поручил Пентагону направить средства на выплату зарплат военным

Трамп на фоне шатдауна поручил Пентагону направить средства на зарплаты военнослужащим

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплату американским военнослужащим на следующей неделе, несмотря на приостановку работы правительства.
"Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Вид на Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Опрос выяснил, кого американцы считают виновным в шатдауне
9 октября, 14:26
 
ОбществоМировая экономикаСШАПит ХегсетДональд Трамп
 
 
