Трамп поручил Пентагону направить средства на выплату зарплат военным
Трамп поручил Пентагону направить средства на выплату зарплат военным
ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплату американским военнослужащим на следующей неделе, несмотря на приостановку работы правительства. "Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
