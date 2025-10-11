https://1prime.ru/20251011/tramp-863417209.html

Трамп поручил Пентагону направить средства на выплату зарплат военным

общество

мировая экономика

сша

пит хегсет

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплату американским военнослужащим на следующей неделе, несмотря на приостановку работы правительства. "Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

сша

2025

общество , мировая экономика, сша, пит хегсет, дональд трамп