ЦБ разрабатывает платформу коммерческих смарт-контрактов для банков
ЦБ разрабатывает платформу коммерческих смарт-контрактов для банков
2025-10-11T21:29+0300
финансы
технологии
россия
банк россия
МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Банк России совместно с банками разрабатывает концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов для цифрового рубля, которая станет источником дохода для участников, и планирует представить её в первой половине 2026 года, рассказала заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова. "Мы разрабатываем платформу коммерческих смарт-контрактов. Мы планируем ее опубликовать в следующем году, в первой половине 2026 года. Прорабатываем вместе с банками, мы слышим их интересы и предложения. Это будет означать, что банки могут опубликовать свой смарт-контракт, по примеру стор-магазинов. Это будет для них элементом, на котором они могут зарабатывать", - сказала она РБК-ТВ, отвечая на вопрос о том, смогут ли банки на своей платформе зарабатывать на комиссии при заключении смарт-контрактов для цифрового рубля. Также зампред регулятора добавила, что пилотирование коммерческих смарт-контрактов еще не началось. "Мы надеемся, что мы договоримся о концепции. Мы хотим, слушая рынок, разработать и опубликовать концепцию и дальше принимать решения", - отметила она. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании - к 1 сентября 2028 года.
