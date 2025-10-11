https://1prime.ru/20251011/tsb-863417024.html

ЦБ разрабатывает платформу коммерческих смарт-контрактов для банков

ЦБ разрабатывает платформу коммерческих смарт-контрактов для банков - 11.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ разрабатывает платформу коммерческих смарт-контрактов для банков

Банк России совместно с банками разрабатывает концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов для цифрового рубля, которая станет источником дохода для... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T21:29+0300

2025-10-11T21:29+0300

2025-10-11T21:29+0300

финансы

технологии

россия

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg

МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Банк России совместно с банками разрабатывает концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов для цифрового рубля, которая станет источником дохода для участников, и планирует представить её в первой половине 2026 года, рассказала заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова. "Мы разрабатываем платформу коммерческих смарт-контрактов. Мы планируем ее опубликовать в следующем году, в первой половине 2026 года. Прорабатываем вместе с банками, мы слышим их интересы и предложения. Это будет означать, что банки могут опубликовать свой смарт-контракт, по примеру стор-магазинов. Это будет для них элементом, на котором они могут зарабатывать", - сказала она РБК-ТВ, отвечая на вопрос о том, смогут ли банки на своей платформе зарабатывать на комиссии при заключении смарт-контрактов для цифрового рубля. Также зампред регулятора добавила, что пилотирование коммерческих смарт-контрактов еще не началось. "Мы надеемся, что мы договоримся о концепции. Мы хотим, слушая рынок, разработать и опубликовать концепцию и дальше принимать решения", - отметила она. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании - к 1 сентября 2028 года.

https://1prime.ru/20251009/subsidii-863315418.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, технологии, россия, банк россия