Цена Toncoin упала более чем на 40%

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Цена криптовалюты Toncoin в ночь на субботу опустилась более, чем на 40% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин против Китая, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance Toncoin по состоянию на 0.25 мск подешевел до 1,2 доллара США. К 0.55 мск цена Toncoin составила 1,59 доллара США, на этот момент он дешевел на 40,5%, согласно данным Binance. Ранее Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут 100% пошлину на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время.
