Цена криптовалюты Trump упала до 4,5 доллара

2025-10-11T05:13+0300
2025-10-11T05:13+0300
2025-10-11T05:30+0300
рынок
экономика
мировая экономика
сша
китай
кнр
дональд трамп
binance
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Цена криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа в ночь на субботу опустилась до 4,5 долларов США на фоне его слова о введении 100% пошлин против Китая, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance мемкоин Trump по состоянию на 0.35 мск стоил 4,5 доллара США. Позднее к 4.35 мск он стал торговаться по цене 5,5 долларов. Падение цены, по данным биржи, составило 28,5%. Ранее Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время.
