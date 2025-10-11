https://1prime.ru/20251011/udar-863418048.html
ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор после того, как вечером в субботу произошли вооруженные столкновения на границе двух стран, передает новостной портал Tolo News. "Местные источники сообщили, что сегодня вечером истребители Super Tucano ВВС "Талибана" нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор", - говорится в сообщении новостного портала.
