В Раде заявили, что начало отопительного сезона будут откладывать

газ

украина

рада

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа, заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. "(Старт отопительного сезона - ред.) максимально будут стараться отсрочить... С газом проблемы будут, особенно учитывая последние удары по добыче, соответственно (будут) проблемы с балансом, газа не будет хватать, его будут экономить. Следовательно, чем позже войдут в отопительный сезон - меньше его спалят. Поэтому правдами и неправдами начало отопительного сезона будут откладывать", - сказал Кучеренко в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Телеграф". Мэр Львова Андрей Садовой в пятницу сообщил, что коммунальные предприятия города в ближайшие несколько недель не смогут подавать отопление в дома из-за дефицита газа. Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук 7 октября заявил, что Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.

украина

