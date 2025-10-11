Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Канады обсудил с Зеленским поддержку Украины - 11.10.2025
Премьер Канады обсудил с Зеленским поддержку Украины
Премьер Канады обсудил с Зеленским поддержку Украины - 11.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Канады обсудил с Зеленским поддержку Украины
Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Украины в рамках так называемой "коалиции желающих", а также вопрос гарантий... | 11.10.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Украины в рамках так называемой "коалиции желающих", а также вопрос гарантий безопасности для Киева, сообщает офис премьер-министра. "Сегодня премьер-министр Марк Карни поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским... Лидеры подчеркнули роль Канады в работе с партнёрами из "коалиции желающих" для поддержки Украины и укрепления мира и безопасности, в том числе через надёжные гарантии безопасности", - говорится в заявлении. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Премьер Канады обсудил с Зеленским поддержку Украины

ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Украины в рамках так называемой "коалиции желающих", а также вопрос гарантий безопасности для Киева, сообщает офис премьер-министра.
"Сегодня премьер-министр Марк Карни поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским... Лидеры подчеркнули роль Канады в работе с партнёрами из "коалиции желающих" для поддержки Украины и укрепления мира и безопасности, в том числе через надёжные гарантии безопасности", - говорится в заявлении.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
